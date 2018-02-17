Nokia Tüm İhtişamıyla Geri Dönüyor
Windows işletim sistemi ile düşüşünden sonra Nokia bu yıl, eski gücüne geri kavuşmaya başladı
- Ali Ruhi Öztürk
Şu an HMD Global'ın sahip olduğu Nokia Mobile, 2017'nin son çeyreğinde 4.4 milyon akıllı telefon ve 20.7 milyon akılsız telefon satmayı başardı. Bu rakamlar da Nokia'yı dünya'nın en büyük 6'ıncı cep telefonu üreticisi ve 11'inci en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna getirdi. Sevk edilen tüm akıllı telefonların %1'i Nokia. Eğer %2'ye ulaşırsa ilk 10'a girmeyi başaracak.
HMD Global'in yardımı ile 2017'de muhteşem bir tırmanış gösteren Nokia, resmen yeniden doğuşu tecrübe etti. Bu rakamlara kıyasla Nokia Lumia ilk bir yılı içerisinde 2.9 milyon adet satmıştı.
Nokia'nın Windows işletim sistemi ile çalışan telefonları, markanın 2011 ve 2012 yılları arasında çok sert bir düşüş yaşamasına sebep olmuştu. 2011'in ilk çeyreğinde %24'lük bir akıllı telefon pazar payına sahip olan marka, 2012'nin son çeyreğinde %3'e kadar düştü. Bu da tarihteki en sert marka düşüşü olarak kayıtlara geçti. Tam bu yıllarda büyümeye devam eden Samsung, Android telefonlarıyla Nokia'nın bıraktığı boşluğu hemen doldurmayı başarmıştı.
2018'de gelecek olan Nokia 9 ile markanın hızlı geri tırmanışına devam edeceği tahmin ediliyor. HDM Global'in Nokia ile birlikte beş lensli ve iki LED flaşlı sıradışı bir kamera sistemini bu yıl piyasaya sürmesi de bekleniyor.
Zeiss Optics ile birlikte çalışan HMD Global, Nokia'yı eski günlerindeki ihtişamına geri kavuşturmak için çok sıkı çalışıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın