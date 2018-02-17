Nokia Tüm İhtişamıyla Geri Dönüyor

Windows işletim sistemi ile düşüşünden sonra Nokia bu yıl, eski gücüne geri kavuşmaya başladı

  • Ali Ruhi Öztürk
Nokia Tüm İhtişamıyla Geri Dönüyor

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