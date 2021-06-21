Nokia ve Japon Devi KDDI, Sıvı Soğutma İçin Düğmeye Bastı

Nokia, Sıvı Soğutmalı AirScale Baseband çözümünü denemek için Japon mobil operatör KDDI ile testler yaptığını duyurdu. İki şirket, yeni çözümün gaz soğutma sıvısı bazlı hava soğutma çözümlerine kıyasla enerji tüketimini nasıl %70 oranında azaltabileceğini göstermeye çalışıyor.
Nokia'nın söylediğine göre, Japonya'da bir mobil operatör tarafından ilk kez sıvı soğutma kullanılıyor ve firma, bunun KDDI'nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını gösterdiğini söylüyor. KDDI, ısıyı tekrar kullanma seçeneğini tercih ederse, CO2 emisyonlarında %80'e varan azalma sağlayabilir.
Deneme hakkında yorum yapan Nokia'nın Japonya Pazar Birimi Başkanı John Lancaster-Lennox şunları söyledi: "Bu deneme, Nokia'nın sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığında bir başka önemli adımdır. Nokia, operatörlerin çevreye karşı daha sorumlu olma arayışlarını destekleyen ve önemli maliyet tasarrufları elde etmelerini sağlayan bu ezber bozan sıvı soğutma çözümünü sunan ilk satıcı oldu."
İklim değişikliği özelliklerinin yanı sıra, Nokia'nın Sıvı Soğutmalı AirScale Baseband çözümü çok az bakım gerektiriyor ve neredeyse tamamen sessiz olması sayesinde kiracılı binalarda kullanılmasına izin veriliyor. Geleneksel hava soğutma çözümleri ise daha gürültülü olabiliyor ve düzenli bakım gerektirebiliyor.
KDDI, sıvı soğutmaya ek olarak, enerjinin daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayarak toplam enerji faturalarını %20'ye kadar azaltmaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanan Nokia'nın Enerji Verimliliği için Nokia AVA'sını da deniyor...
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