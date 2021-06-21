Sağlığımızı Cidd Biçimde Tehdit Eden Yeni Tehlike: "Süper Mantar"

Koronavirüs'ü yeni yeni alt etmeyi başardığımız şu günlerde, yeni bir sağlık tehlikesi sinsi sinsi ilerliyor: Pek çok standart ilaca karşı dirençli olan "süper mantar".