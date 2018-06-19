Nokia X6 Global ve Nokia 5.1 Plus Detayları
Nokia X6 Global sürümü ve Nokia 5.1 Plus için en ciddi işaretler geldi...
HMD Global geçtiğimiz günlerde Çin'deki Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1'i duyurdu. Şimdiyse Nokia 5 Plus'ın Nokia X6 modelinin iki farklı versiyonu ile birlikte Bluetooth sertifikası alındı ve marka bu cihazları dünya çapında yakında piyasaya süreceğini ima etti.
Nokia 5.1 Plus'a ait render'lar yakın zamanda ortaya çıkmış ve cihazın tasarımının sızmasına sebep olmuştu. Aynı anda Nokia X6 Global sürümü ise NCC ve Bluetooth sertifikası kazandı, bu da telefonun piyasaya sürülmesine çok az kaldığına işaret ediyor. Yakında duyduğumuz söylentilere göre Nokia 5.1 Plus gücünü Mediatek SoC'den alacak. Bununla beraber model numarası TA-1109 olan Mediatek SoC bir telefon Bluetooth sertifikası kazandı. Bu cihazın Nokia 5.1 olduğu düşünülüyor çünkü şirketin yakın zamanda başka bir bütçe dostu telefon piyasaya sürmesi beklenmiyor.
Nokia 5.1 Plus render'ları cihazın arkasında bir LED flaş , altında yerleştirilmiş bir parmak izi sensörünü gösteridi, ayrıca arkaya dikey olarak yerleştirilmiş bir çift kamera sisteminin gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Cihazın ön tarafında ise iPhone X tarzı bir çıkıntı ve alt çerçevesinde Nokia yazan bir çizgi olacak.
Nokia X6 Global varyantına gelecek olursak, TA-1083 ve TA-1116 model numaralarına sahip iki cihaz da Nokia 5.1 Plus ile birlikte görülüyor. TA-1116 modeli aynı zamanda bir Rus sertifikasyon sitesinde ve Tayvan'ın NCC'sinde tespit edildi ve bu ülkelerde de piyasaya sürüleceğini açıkladı.
Nokia X6 bir Qualcomm Snapdragon 636 SoC tarafından destekleniyor ve Çin'deki üç farklı modelde piyasaya sürüldü: 4GB RAM + 32GB dahili depolama, 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın