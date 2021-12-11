Nokia'dan Yeni Telefon Geliyor; İşlemcisi ise Samsung İmzası Taşıyor!

Samsung, yaklaşık 2 yıldır Exynos 7884 serisi yonga setlerini herhangi bir telefonunda kullanmadı, fakat şimdi bu işlemci ailesinden farklı şekillerde yararlanma düşüncesine girmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre Nokia da bu işe talip.
Geçtiğimiz günlerde Nokia Suzume olarak tanımlanan gizemli bir mobil cihaz, Geekbench'in test sayfalarına düşmüştü. Nokia Suzume'nin detaylarına baktığımızda, işlemci hanesinde Exynos 7884B yonga setinin olduğunu görüyoruz. Bu yonga seti, Samsung'un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü bir işlemci olurken, Samsung, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A20'den bu yana bu seri Exynos yonga setini kullanmamıştı. Yani Güney Koreli şirket, kullanılmayan işlemcilerini diğer markalara açmış gibi görünüyor.
Nokia Suzume'ye dönecek olursak, telefona Exynos 7884B işlemci güç verirken, RAM kapasitesinin de 3GB olduğunu görüyoruz. Buna bakarak Nokia Suzume kod adlı cihazın piyasaya çıktığında bütçe dostu bir model olacağını söylemesi güç değil. Ayrıca telefonda Android 12 işletim sisteminin yer aldığını da söyleyelim.
Geekbench 5 skorlarına göre telefonun tek çekirdek puanı 306, çoklu çekirdek puanı ise 1000. Bu da Exynos 7884B yonga setinde yer alan 6 adet ARM Cortex-A53 çekirdeği ve 2 ARM Cortex-A73 çekirdeğinden beklenebilecek sonuçlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın