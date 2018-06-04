Nokia'da Beklenmeyen Ayrılık
Nokia Technologies'in 1 numaralı ismi, artık görevinin tamamlandığına karar verdi ve ayrılık kararını açıkladı!
Nokia Technologies Başkanı Gregory Lee, sağlık bölümün satışının sadece bir yıl ardından, firmadaki görevinden ayrılıyor. Lee, Kuzey Amerika CEO'su olduğu Samsung'dan ayrılıp Nokia'ya katılmıştı ve 2016 yılında Withings'in alımından sonra oluşturulan Nokia Health'in, Nokia'nın ağ ekipmanlarına ve lisans iş alanına odaklanması için tecrit edilmesi kendi fikriydi. Örneğin, Nokia şu anda Nokia markası ile telefonlar üreten HMD Global ile bir lisans anlaşmasına sahip.
Nokia CEO'Su Rajeev Suri, Gregory Lee'nin Nokia'ya geldikten sonra firmanın durumunu ve odaklanması gerekilen noktaları net bir şekilde belirlediğini ve cesur bir karar ile Nokia Technologies odağını lisanslamaya çevirdiğini belirtti: "Bu çabanın bir parçası olarak Digital Health için stratejik seçenekleri değerlendirdi ve bu da o işin satımına sebep oldu. Bunun ardından, Nokia'daki görevinin tamamlandığına birlikte karar verdik. Firmayı, şükranlarım ve teşekkürlerim ile terk ediyor."
Lee de Nokia Technologies'i göreve gelmesine göre daha iyi bir konumda bırakmaktan mutlu olduğunu ve Nokia'nın performansı üzerinde kayda değer bir etkisi olmasından gurur duyduğunu belirtiyor.
Nokia Health, Withings'in ortak kurucusu olan ve markayı piyasaya geri döndürme sözü veren Eric Careel'e satılmıştı.
Levent Öztürk
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