Nokia'nın yeni PureView Telefonu İçin Sıra Dışı Bir Özellik!

Geçtiğimiz hafta, Nokia'nın yeni üst seviye telefonunun, 2020'nin ikinci yarısına erteleneceğine yönelik bir söylenti yayılmıştı. Şimdi ise aynı kaynaktan yeni bir söylenti, Nokia'nın, yeni cihazının (tahminen Nokia 9.2 Pureview) rakiplerinden ayrı tutulmasını sağlayacak vurucu özelliği bulmuş olabileceğini söylüyor.
Twitter kullanıcısı @nokia_anew'in söylediğine göre HMD Global, şu anda Nokia 9.2 PureView için ekran altı selfie kamerası teknolojisini test ediyor ve bu teknoloji, ön kameralar için gereken deliği sağlamak amacıyla yerleştirilen çentiği ortadan kaldırmaya imkan tanıyabilir. Eğer bu söylenti doğruysa, bu özellik ile Nokia'nın 9.2 PureView telefonu, gizli selfie özelliğini piyasaya sunan ilk telefonlardan biri olma imkanını yakalayacak.
Kendisini öne çıkaracak yeni bir özelliğin yanı sıra, Nokia'nın yeni üst seviye telefonunun ertelenmesinin bir sebebinin de cihazda Snapdragon 865 işlemcisinin olduğundan emin olmak olduğu söyleniyor.
Nokia 9 PureView, Şubat 2019 tanıtımı sırasında eski Snapdragon 845 çipsetine sahipti ve bu da cihazın rakipleri karşısında bir nesil geride olduğu hissini yaratmaktaydı. Firmanın aynı hatayı bir kez daha yapmaktan kaçınmak istemesi şaşırtıcı olmaz.
Tabii ki bütün bu bilgilerin şimdilik sadece söylenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Daha kesin bir şey duymak için muhtemelen MWC 2020'ye kadar beklememiz gerekecek.
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