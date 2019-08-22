Nokia'nın İlk 5G Telefonu Geliyor
Nokia'nın ilk 5G akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Bu bilgiler arasında, bir de tarih var!
- Ercan Uğurlu
5G, yakın zamanda mobil teknolojide yaşanan en önemli gelişmelerden biri. Şimdilik her ne kadar kullanım alanı dar ve bu teknolojiye sahip cihazların fiyatları yüksek olsa da, zamanla kullanım alanı genişleyecek ve fiyatlar biraz daha "normalleşecek". Ülkemizde 5G'yi görmek için biraz daha beklememiz gerekecek, ardından ise özellikle akıllı telefon tarafında yer alan 5G cihazları, ülkemizde de görmeye başlayabileceğiz.
Pek çok marka sırasıyla ilk 5G desteğine sahip akıllı telefonunu birbiri ardına tanıttı. Bunlar arasına şimdi Nokia da giriyor. HMD Global Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, 5G destekli Nokia akıllı telefonlarını 2020'de tanıtacaklarını söylerken, fiyat bakımından da bugün gördüğümüz 5G akıllı telefonların yarısı kadar olmasını istediğini belirtiyor. Bakalım Sarvikas ve HMD Global ekibi, bu isteğini Nokia'nın ilk 5G destekli telefonuna yansıtabilecek mi?
Şu an 5G destekli akıllı telefonların fiyatları göz önüne alındığında pek çok kişinin elbette Sarvikas'ın düşüncesini paylaştığını tahmin ediyoruz. Zira artık bazı üst segmente çıkan akıllı telefonların en az iki farklı varyantla geldiğini görüyoruz. Bunlardan biri standart sürüm olurken, diğerinde yalnızca farklı olarak 5G desteği bulunuyor ve aradaki ciddi fiyat farkı da dikkat çekiyor. O nedenle şu sıra 5G destekli bir telefon almak için aceleci davranmamak daha mantıklı. Zaten kaldı ki ülkemizde 5G henüz yok.
Yine de HMD Global'in çıkartacağı 5G destekli ilk Nokia telefonu merakla bekliyoruz. Tabii ki 5G'nin geleceği tarihi de öyle...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın