Nokia'nın Klasik Yılan Oyunu, 3310 İle Geri Dönüyor
"Yılan oyunu" olarak tanıdığımız Nokia Snake'in yenilenmiş hali, 3310'da böyle karşımıza çıkıyor!
HMD Global, bugün MWC 2017 fuarında Nokia'nın klasik telefonu 3310'un yeni ve modern bir modelini piyasaya süreceğini doğruladı. Ve görünüşe bakılırsa, klasik telefonun yeni hali, nostaljik yılan oyunun da yenilenmiş bir sürümü ile birlikte gelecek.
Eğer cep telefonu tarihi bilginiz çok geriye gitmiyorsa, Yılanı bilmiyor olabilirsiniz. Farklı isimler ve grafiklerle 1970'ten beri aramızda olan yılan oyunu, Nokia 6610 ile 1997'de ilk defa cep telefonlarına geldi. O zamandan beri oyunun farklı sürümleri, farklı Nokia telefonlarında karşımıza çıktı. Talihsiz N-Gage oyun telefonunda bile üç boyutlu bir yılan oyunu bulunuyordu. Klasik yılan oyunu, 1997'deki haliyle bir çok kez yeniden yaratılarak bilgisayar, konsol ve akıllı telefonlar için farklı isimler altında piyasaya sürüldü.
Oyunun kuralları oldukça basit. Kontrol ettiğimiz yılan, her bir noktayı/elmayı yediğinde biraz daha büyüyor, oyundaki amaç duvarlara ve kendimize çarpmadan yılanı en uzun haline getirmeye çalışmak.
HMD'nin yeni Nokia 3310 için hazırladığı Yılan oyunu eskiye sağdık kalarak iki boyutlu grafiklere sahip, ancak bu sefer tek renkli ekranın grafiklerini taklit etmeye çalışmaktansa, yeni çok-renkli bir sanat tarzı ile karşımıza çıkıyor. Ancak merak etmeyin, HMD, yılan oyunun en klasik halini Facebook Messenger içerisinde oynamamıza olanak tanıyor.
Eğer Yılan oyununu, yeni Nokia 3310 telefonunda oynamak istiyorsanız, HDM cihazı 2017'nin ikinci çeyreğinde 52$ gibi makul bir fiyatla piyasaya sunmayı planlıyor. Tabi bu fiyatın telefonun ülkemizde satışa sunulması halinde katlanacağını hatırlatmakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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