Nokia'nın Telefon Prototipleri Sergilendi
Nokia telefonları yapan HMD Global'in Baş Ürün Yetkilisi, modern Nokia prototiplerini gösterdi!
Piyasaya sürülen ürün ne olursa olsun, mağaza raflarına ulaşmadan ve tüketicilere satılmadan önce işleyen sıkı ve zorlu bir süreç vardır. Kullanıcıların bu sürece şahit olması pek sık rastlanan bir durum değil, ancak bu sefer HMD Global'in Baş Ürün Yetkilisi olan Juho Sarvikas, Nokia prototiplerinin bazı ilginç fotoğraflarını paylaştı.
Sarvikas, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi fotoğraflarla Nokia 1, Nokia 6, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8110 4G telefonlarının erken tasarım prototiplerini görebiliyoruz. Nokia 1 ve Nokia 8110 4G'nin ğç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış kaba tasarımları yanı sıra Nokia 8 Sirocco'nun da şirket içi evrimini baştan sona görmeniz mümkün. Sarvikas son olarak 6000 serisi alüminyum blok ile üretilen Nokia 6 ve ilk prototipinin görüntülerini paylaştı.
Nokia'nın adını devraldığından beri, HMD Global, markayı spot ışığında tutmak konusunda harika bir iş çıkardı. Firma henüz en üst seviye bir amiral gemisi akıllı telefon serini yayınlamadı ancak yakın gelecekte bunun da gerçek olacağı söyelniyor. Buna rağmen, firma, neredeyse her fiyat noktasında bir cihaz sunan, çok sayıda model yayınladı. Daha da önemlisi, firma aynı zamanda Android P'yi son ve mevcut nesil telefonlara getirmeye yemin etti ve müşterileri için kaliteli ve hızlı teknik destek sunmayı başardı.
Ali Ruhi Öztürk
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