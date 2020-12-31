Normalde GB'larca Boyuta Sahip Bir Filmi, 1.44MB'lık Diskete Sığdırdılar

Bugün DVD'ye bile zor sığan bir film, sizce 1.44MB'lık bir floppy diskete sığar mı? İnanılmaz gibi görünse de, bunu yapmayı başaran birileri var!

  • Levent Öztürk
Koca bir filmi, 1.44MB'lık diskete sığdırdı
Reddit/GreedyPaint

Günümüzde isterseniz (ve imkanınız varsa) muazzam bir görsel şölen sunan bir 8K TV ve kendinizi olayın içinde hissedebileceğiniz üst seviye bir ses sistemi alabilirsiniz. Tabii ki bir 8K film (hatta 4K veya 1080p film) veri boyutu açısından oldukça büyük olacaktır. Peki size, tüm bir filmi tek bir diskete (floppy disk) sığdırma imkanınız olduğunu söylesek...

u/GreedyPaint isimli bir Reddit yazarı (Redditor) tam olarak bunu başarmış durumda. Kendi yazdığı özel bir x265 video codec'i, videoları saniyede 4 kare (frame) ile 120x96 piksele sıkıştırabiliyor. Bu sayede de Shrek filmi, 1,44MB boyutunda bir depolama aracına, yani DVD'Nin 4,7GB kapasitesinin yaklaşık %0,03'üne sığabiliyor. Hatta u/GreedyPaint, Shrek'i tam olarak 1,37MB boyutuna küçülttüğü için boş yer bile kalmış durumda.

u/GreedyPaint filmin bu oldukça "ilginç" sürümünü oynatmak için floppy disketi LimaTek Diskmaster adını verdiği özel bir VCR sisteminin parçası olan bir Raspberry Pi'ye bağladı. Cihaz çalıştığında, Redditor'ün bir disket takmasını isteyen ev yapımı bir animasyon gözüküyor. Disketin takılması ile de film otomatik olarak oynamaya başlıyor.

u/GreedyPaint'in cihazının çalışırken görüntülendiği videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ancak uyarmakta fayda var ki, uygulanan muazzam sıkıştırmadan dolayı hem ses hem de görüntü kalitesi ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda...

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Normalde GB'larca Boyuta Sahip Bir Filmi, 1.44MB'lık Diskete Sığdırdılar

 

 