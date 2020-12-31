Normalde GB'larca Boyuta Sahip Bir Filmi, 1.44MB'lık Diskete Sığdırdılar

Bugün DVD'ye bile zor sığan bir film, sizce 1.44MB'lık bir floppy diskete sığar mı? İnanılmaz gibi görünse de, bunu yapmayı başaran birileri var!

31 Aralık 2020 13:00

Levent Öztürk