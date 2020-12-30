COVID-19 Aşılarının Gelişi İçin, Uçakla Yapılan Sıra Dışı Bir Kutlama

COVID-19 için ümit verici aşılar gerçek olmaya başladığında, birçok kişi bunu kutlamak istedi. Güney Almanya'daki bir pilot ise daha iyisini yaptı ve havada 1.500 metre yükseklikte uçarken, uçağıyla gökyüzünde 70 kilometre uzunluğunda bir şırınga çizdi.
AFP'ye göre, 20 yaşındaki amatör pilot Samy Kramer, COVID-19 aşısının Almanya ve Avrupa'nın geri kalanında kullanıma sunulmasının başlangıcını kutlamak için Noel'den hemen önce Almanya'nın güneybatısında Baden-Wuerttemberg'in yukarısındaki rotasını dikkatlice planladı.
Kramer, bir Diamond DA-20 Katana uçak kullanarak 1 saat 40 dakikadan biraz fazla süren ve yaklaşık 280 kilometre kat eden bir uçuş için gökyüzüne çıktı, tasvirini oluşturmak için 90 derecelik dönüşler yaptı, tüm yolculuk Flightradar24 tarafından kaydedilince, ortaya yukarıdaki görüntü çıktı.
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