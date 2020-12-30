COVID-19 Aşılarının Gelişi İçin, Uçakla Yapılan Sıra Dışı Bir Kutlama

Bir Alman pilot, COVID-19 aşısının Avrupa'da çıkışını kutlamak için çok akıllıca düşünülmüş bir kutlama gerçekleştirdi; uçağıyla şaşırtıcı bir işe .imzasını attı.