Among Us, Rekor Kırmaya Doymuyor: İşte Popüler Oyunun Müthiş Kasım Karnesi

2018 yılında yoluna bir mobil uygulama olarak çıkan, sonrasında PC'lere gelen ve şimdi de Xbox ekosistemine giriş yapmaya hazırlanan Among Us, nereden nereye geldiğini, açıklanan yeni rakamlarla birlikte bir kez daha kanıtladı.
2020 yılının en iyi mobil oyunu seçilen Among Us, pazar araştırma şirketi SuperData'ya göre, Kasım ayında 6 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Böylece oyun, aylık aktif oyuncu sayısı açısından, gelmiş geçmiş en popüler oyun konumuna yükselmiş oluyor.
Bu beklenmeyen yükselişin altında, hiç kuşkusuz oyunun Twitch üzerinde bir anda popüler hale gelmesinin rolü büyük. Twitch üzerinde Among Us yayını yapan kanalların 6.5 milyonun üzerinde takipçisi olduğu bildiriliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın