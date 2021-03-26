Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Merakla beklenen Redmi Note 10 ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de satışta!

Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de Satışta!

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