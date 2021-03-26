Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk'ün sunumuyla bugün gerçekleştirilen lokal lansmanıyla Redmi Note 10 modellerinin 2.999 TL'den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu.
Orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulacak.
Mobil fotoğrafçılığın yeni lideri: Redmi Note 10 Pro
108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan model, en ince ayrıntıları yakalıyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği de loş ortamlarda bile unutulmaz fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran ile tasarımı kusursuz hale getirilen cihaz Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Ek olarak sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 özelliği de yüksek dayanıklılık sağlıyor.
Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™ ?732G'nin kullanıldığı Redmi Note 10 Pro güçlü performansı ve düşük güç tüketim modeli ile dikkat çekiyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu çok kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.
Orta sınıf akıllı telefon pazarının yeni gözdeleri: Redmi Note 10 ve Redmi 10S
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Redmi Note 10 ve Redmi 10S, optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlandı.
8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılar hayatın tüm anlarını kolayca yakalayabiliyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10'un ana kamerası ve önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Redmi Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatıldı. Redmi Note 10 aynı zamanda günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan yepyeni Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor. Redmi Note 10S de güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor.
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