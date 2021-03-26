PlayStation 4 İçin Şok İddia: PlayStation 4'ün Pili Bitebilir ve Sonra...

PlayStation 4 kullanıcılarını üzebilecek bir iddia ortalığı karıştırdı. Buna göre PlayStation 4'ünüzün "pili" bitebilir ve konsol bir anda kullanılamaz hale gelebilir.