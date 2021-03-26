PlayStation 4 İçin Şok İddia: PlayStation 4'ün Pili Bitebilir ve Sonra...

PlayStation 4 kullanıcılarını yakından ilgilendirecek bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre PlayStation 4 oyun konsolunda yer alan pilin bitmesi durumunda PlayStation 4 sonsuza kadar kapanabilir.
Lance McDonald isimli bir hacker tarafından ortaya atılan iddiaya göre, PlayStation 4'ünüzün içindeki sistem saatini çalıştıran pil bitebilir ve bu bittiğinde PlayStation 4, bir daha açılmamak üzere kapanabilir.
Aslında bu pili, anakartlarda bulunan pillere benzetebiliriz. Bu pil ile BIOS bilgilerini tutan konsol, ayrıca PlayStation 4'teki kupa bilgilerini de saklıyor.
PlayStation 4, ilk kez 2013 yılında piyasaya çıktı. Eğer bu iddia doğru ise, PS4 pilinin bittiği haberlerini önümüzdeki 2 yıl içinde görmeye başlayabiliriz. Zira bu tür BIOS pillerinin yaklaşık 10 yıl kadar ömrü olduğu biliniyor. Bugüne kadar PlayStation 4 pilinin bittiği konusunda bir şikayet gelmiş değil. Bekleyip göreceğiz...
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