Note 8 Neden İlk Çift Kameralı Samsung Telefon?
Samsung'un çift kamera kullanmak için Note 8'i beklemesi, görünüşe göre karşımıza çok iyi bir kamera sistemi çıkarttı!
Yüksek seviye akıllı telefonların en fazla rekabet ettiği alan, arka kamera sistemleri. DxOMark en iyi telefonları sürekli olarak kameraları ile duello içerisindeler. Bu rekabet öyle sert hale geldi ki, Apple, Goolge, Samsung ve Sony gibi markalar yeni bir telefon piyasaya sürdüklerinde mutlaka kamerasıyla en üst sırada bulunan telefonu tahtından etmeye çalışıyor. Sürekli rekabet, kamera kalitesinin artmasına sebep olurken, kullanımda olan kameraların sürekli olarak değersizleşmesine de sebep oluyor.
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Son birkaç yıl içerisinde çift kamera sistemli telefonlar piyasada bir standart haline geldi. Ancak Samsung, tüm markalardan farklı olarak yeni Galaxy S8 ve S8 Plus telefonlarını her zamanki tek sensörlü 12 megapiksel kamerasıyla donatarak herkesi şaşırttı. Şirketin tek yaptığı şey küçük iyileştirmeler ve performans artışı için optimizasyon oldu.
Samsung'un bu hareketi, Note 8'i tuhaf bir şekilde markanın ilk çift kamera sistemli telefonu konumuna getirdi. Ancak görünüşe bakılırsa, Samsung'un çift kamera sistemini bekleyenler hayal kırıklığına uğramayacak.
Samsung, Galaxy S8 serisinde kamera alanında bir hamle yapmadan beklerken, bir sonraki amiral gemisi olan Note 8 için çok gelişmiş bir çift kamera sistemiyle birinciliği tekrar elde etmeyi umuyor.
Samsung'un Gelişmiş Kamera AR-GE Grubu'undan Dr. Yoon Young Kwon'un açıklamasına göre, yüksek megapiksel kameraların tek avantajı, çok büyük ekranlarda ya da devasa boyutlarda çıktı aldığınızda piksellenme olmasını önlemesi. Ancak telefon kullanıcılarının çoğunun fotoğraflarını en fazla telefonlarının ekranlarında görüntülediğini hatırlatan Kwon, diğer fotoğraf değerlerine yoğunlaşarak genel fotoğraf kalitesini arttırdıklarını söyledi. Başka bir deyişle, Samsung'un bu kadar gecikmesinin sebebi, kusursuz bir çift kamera sistemi geliştirebilmek şeklinde açıklanıyor.
Note 8 ile gelen en son kamera teknolojisinde şirket optik zoom'a, bokeh teknolojisine, renk isabet oranına ve kaliteli ışık değerlerine önem veriyor. Note 8'in çift kamera sistemine ait lenslerden biri 12 megapiksel, 25mm, f/1.6 geniş açılı ½.55" sensör boyutuna sahip, diğeri yine 12 megapiksel, 55mm, f/2.4, 1.6" telefoto lens ve 1.0µm pixel boyutunda.
Şunu da unutmamak gerek ki, 12 megapiksel, 12K görüntü anlamına geliyor ve bu derece büyük çözünürlüklü bir fotoğrafın tam anlamıyla veri ile dolu olabilmesi için sensörlerin de büyük olması gerekiyor. Yoksa fotoğrafa zoom yaptığınızda ekstra piksellerin parazitten ibaret olduğunu görebilirsiniz. Samsung'un yeni çift kamera sistemi, iki kameranın avantajlarını maksimum derecede kullanarak son derece yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bizim testlerimizde de bunu rahatlıkla görmek mümkündü...
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Ali Ruhi Öztürk
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