Note 8 Neden İlk Çift Kameralı Samsung Telefon?

Samsung'un çift kamera kullanmak için Note 8'i beklemesi, görünüşe göre karşımıza çok iyi bir kamera sistemi çıkarttı!

Note 8 Neden İlk Çift Kameralı Samsung Telefon?

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