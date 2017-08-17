Note 8'in Çift Kamerası Beklenenden İyi Olabilir!
Güney Kore'den gelen bir iddia, Samsung'un Galaxy Note 8'de beklediğimizden de iyi bir çift kamera sistemine yer vereceğini söylüyor!
Galaxy Note 8'le ilgili son raporlar, telefonun arka tarafında 12MP'lik bir çift kameranın yer alacağını söylüyordu. Ancak Güney Kore'den gelen bilgi, kamera sisteminin daha da iyi olabileceğini ileri sürüyor.
Etnews'ta ortaya çıkan iddiaya göre Galaxy Note 8, 12MP'lik ve 13MP'lik arka kameralarla gelecek. Sitenin verdiği bilgiye göre ilk kamera, OIS destekli normal bir kamera olacak. İkinci kamera ise görüntüleri büyüten telefoto lensle gelecek.
Son zamanlardaki raporların anlaştığı nokta ise yeni Note'un iki kez optik yakınlaşma işlevi sunacağı. Buna ek olarak yazılım tabanlı bir dizi geliştirme de sunulacak. Bunlar arasında Apple'ın iPhone 7 Plus ile ortaya çıkardığı Portre Modu'na benzer bir fotoğraf modu var.
Samsung'un gelecekte çift arka kamerayı orta seviye telefonlarına da taşıması bekleniyor. Twitter'daki güvenilir dedikodu hesabı @mmddj_china, bu üst seviye teknolojiyi içerecek ilk "hesaplı" telefonun Galaxy C10 olacağını söylüyor, ancak bunu doğrulamanın şimdilik imkanı yok.
Galaxy Note 8'in 6,3 inç Infinity Display ekranı, Exynos 8895/Snapdragon 835 işlemcisi, en az 6GB RAM'i ve 3.300mAh çıkmayan piliyle hem çok iyi, hem de çok pahalı bir telefon olmasını bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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