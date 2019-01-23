NSA Şarj İstasyonu Shmoocon'da Boy Gösterdi
Telefonunuzun şarjı azaldığında çaresiz duruma düşebilirsiniz, fakat bu şarj istasyonunu kullanır mıydınız?
- Doğan Kürşat Aktaş
Hepimiz o anı yaşadık. Telefonunuzun şarjı tükenmek üzere ve şarj etmeniz gerekiyor. Peki çaresizliğiniz size neler yaptırabilir? Mesela telefonunuzu ABD'nin her şeyi gören gözü NSA'nın (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) sunduğu bir şarj istasyonuna bağlar mıydınız? Bu soruyu soruyoruz çünkü bazı insanlar bu ikilemle gerçekten yüzleşmek zorunda kaldılar.
Stop by and charge your phones @shmoocon! Courtesy of @NSAGov pic.twitter.com/yxIL8mohvi— Rob Joyce (@RGB_Lights) January 18, 2019
Popüler bir hacker konferansı olan Schmoocon, geçtiğimiz haftasonu düzenlendi ve konferansın düzenlendiği yerdeki stantlardan biri, büyük bir ikilemi katılımcılara yaşattı. NSA'nın şarj istasyonu şeklindeki standı, konferansın en çok ilgi çeken konularından biriydi. "Denemek istediğini biliyorsun!" mesajını taşıyan stantta NSA'ya (Ulusal Güvenlik Ajansı) ait bir şarj istasyonu bulunuyor.
NSA yetkilisi Rob Joyce, söz konusu standı içeren bir fotoğrafı Twitter'a yükledi ve ajans, bunun NSA'nın ajans hakkında internette sürekli olarak paylaşılan şakalara olan bir cevabı olduğunu açıkladı.
NSA medya ilişkileri yetkilisi Chris Augustine, Gizmodo'ya verdiği röportajda "Bu oldukça komikti." ifadesini kullandı. "Stant, etkinlikte kullanılmak üzerine hazırlandı ve... sonuçlarını Twitter'da görüyorsunuz."
Ve Twitter'da gördüğünüz şey ise kısa zamanda viral olan bir tweet. Gelen cevaplar ironiyi kullanarak NSA'nın cömert jestine karşılık "Ne yanlış gidebilir ki?" ve "Kesinlikle bir tuzak değil." şeklinde ifadeler içeriyor.
Ancak yine de kendinizi bir gün bir hacker konferansının ortasında bulursanız, kişisel bilgilerinizi içeren her türlü cihazınızı kapalı tutmak isteyebilirsiniz. Yapmamanız gerekenler listesinin başında da -her ne kadar NSA konferansta ortaya çıkan standın bir şakadan ibaret olduğunu söylemiş olsa da- diğer ucunda ne bulunduğunu bilmediğiniz kabloları telefonunuzu şarj etmek için kullanmak var.
Augustine, sözlerine şu cümleleri de ekledi: "Bunun gibi birçok konferansa katılıyoruz. Bazı yetenekleri bu tür ortamlarda buluyoruz. Konferanslarda ne sunduğumuzu bilmiyorum ama konferanslar sayesinde işe alım yaptığımızı söyleyebilirim."
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