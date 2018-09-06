Nubia Z18 Etkileyici Bir Tasarımla Geliyor!

ZTE'nin alt markası Nubia, tasarımıyla dikkat çeken Z18 modelini tanıttı!

Nubia Z18 Etkileyici Bir Tasarımla Geliyor!

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