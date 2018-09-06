Nubia Z18 Etkileyici Bir Tasarımla Geliyor!
ZTE'nin alt markası Nubia, tasarımıyla dikkat çeken Z18 modelini tanıttı!
Nub,a Z18'iin tasarımına dair sızıntılar bir aydan fazla bir süredir internette dolaşıyordu. Çinli üretici ZTE, internette sıkça konuşulan modeli nihayet resmi olarak tanıttı.
Resimlerde görüldüğü üzere Z18, oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip. ZTE, yeni telefonun ekranının ön yüzün %91.8'ini kapladığını iddia ediyor.
Nubia Z18'in özellikleri ise şu şekilde: Ön yüzü neredeyse tamamen kaplayan ekran 5.99 inç. büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğe sahip. Ekran, çentik modasından nasibini alıyor ancak çentik sadece ön kamerayı içerdiğinden dolayı oldukça küçük. ZTE'nin yeni cihazı, Snapdragon'un günümüzdeki en üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 845 ile gelecek. Kullanıcılar, Z18'in 6GB RAM/64GB depolama alanı ve 8GB RAM/128GB depolama alanı olarak iki ayrı konfigürasyonu arasından seçim yapabilecek.
Nubia Z18, arka tarafında ise 16MP ve 24MP çözünürlüğünde sensörlere sahip ikili kamera sistemi taşıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.
Bu donanım tablosuna ise 3,450mAh kapasiteye sahip bir batarya güç verecek. Nubia Z18, üç adet renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihaz, şu an için Çin'de ön siparişe açılmış durumda. 6GB RAM'e sahip model 2799 Yuan'dan ($409) satışa sunulurken, 8GB RAM'e sahip model ise 3.299 Yuan ($482) fiyat etiketine sahip. Nubia Z18'in ayrıca Vincent van Gogh Edition adı verilen özel bir modeli de ortaya çıktı. Bu özel model, diğerlerine kıyasla hayli yüksek bir fiyat etiketi olan 3599 Yuan'dan ($526) sunuluyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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