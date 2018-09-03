Nubia'nın Son İcadı, Bir Akıllı Bilek Telefonu!
Nubia'nın son akıllı telefonu, alışılmışın biraz ötesinde bir tasarıma sahip olacak
Akıllı telefon üreticileri, uzun süredir katlanabilir ve bükülebilir ekranların peşinde. Bu konuda yüzlerce patent, binlerce tasarım gelip geçti ancak kullanıcıların eline ulaşan herhangi bir seri üretim ürünü olmadı. ZTE'nin alt markası olan Nubia, bu durumu değiştirmek üzere.
Nubia'nın gösterimini yaptığı bu ilginç ürünün ismi, Nubia Alpha. IFA2018'in belki de en enteresan ürünlerinden biri olan Nubia Alpha,bir akıllı telefon ile akıllı saat melezi olarak tanımlanabilir. Nubia'nın giyilebilir teknolojinin geleceği olarak tanımladığı bu ürün, standart akıllı saatlere göre biraz daha büyük bir yapıda, ancak 4G LTE alıcısına ve bir kameraya sahip. Görüntülü görüşme ve selfie ihtiyaçlarını karşılayacak bu kameranın elbette ki bir iPhone X veya Huawei P20 Pro'nun arka kamera sistemleri ile karşılaştırılacak bir yanı yok.
İlginç bir girişim olsa da Nubia Alpha'nın teknoloji tutkunları dışında diğer tüketicileri memnun etmekten uzak olduğunu söyleyebiliriz. ZTE cihazın teknik özelliklerinden bahsetmiyor, ancak bu yeni giyilebilir akıllı telefonun bir amiral gemisi nitelikleri taşımayacağı da açık. Bunun yanında bileğin ön ve yan yüzlerini kaplayacak uzun formdaki ekranın kullanımı da alışılmış Android deneyiminden oldukça farklı olacaktır.
Cihazın işletim sistemi hakkında da net bir bilgi bulunmasa da, cihaza Wear OS kullanımına yakın bir kullanım deneyimi sunacak bir Android dağıtımının güç vereceğini görüyoruz. Bu ise, çoğu potansiyel kullanıcıyı memnun etmeyecek etmenlerden biri olabilir.
George Jijiashvili'nin Tweet'inde cihazın ayrıntılı fotoğrafları ile birlikte cihazın 4G eSIM desteğine sahip olacağı bilgisine yer veriliyor. Nubia'nın IFA 2018'de cihaz hakkında sunduğu tanıtım videosu, cihazın rahatsız edici boyut ve ağırlıkta olmayacağını düşündürüyor ancak George Jijiashvili'nin tweet'inde görünen teşhir ürünü ise bu görüntülere kıyasla hayli kaba bir görüntüye sahip. Tweet'te ayrıca cihazın 2018'in dördüncü çeyreğinde satışa çıkarılacağı bilgisi de veriliyor.
Cihazın tanıtım videosuna ise bu linkten ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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