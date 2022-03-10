Nükleer Tehdit, 10 Yıllık Nükleer Bomba Simülasyon Sitesini Kilitledi!

10 yıldır sessiz sedasız bir biçimde internette varlığını sürdüren Nukamap sitesi, Rusya'nın nükleer tehdidi sonrasında aşırı trafik yükü altında kaldı.

Nükleer tehdit, 10 yıllık siteyi çökertti

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