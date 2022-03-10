Nükleer Tehdit, 10 Yıllık Nükleer Bomba Simülasyon Sitesini Kilitledi!

2012 yılında bilim ve nükleer silahlar tarihçisi, Stevens Institute of Technology'den profesör Alex Wellerstein tarafından oluşturulan Nukemap sitesi, seçtiğiniz bir şehir veya yerin hangi nükleer silah saldırılarının menzilinde kaldığını gösteriyor. Harita, 1945'te Nagazaki'ye atılan 20 kiloton Fat Man'den Sovyetler Birliği tarafından tasarlanan en büyük bomba olan 100 kiloton "Tsa Bomba"ya kadar geniş bir nükleer bomba yelpazesinden seçim yapmanızı sağlıyor.
Harita, bombalar tarafından yaratılan ilk ateş topunun yarıçapını gösterdiği gibi aynı zamanda ağır patlama yarıçapı olarak adlandırılan, radyasyonun yaklaşık bir ay içinde ölüme neden olduğu bölgeyi de işaretliyor. Buna ek olarak ciddi anlamda yanıkların oluştuğu alanı da gösteriyor.
Nukemap son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında gündeme gelen nükleer tehdit nedeniyle bir anda büyük ilgi görmeye başladı. Son zamanlarda o kadar çok kullanıcı tarafından ziyaret edildi ki, siteye ulaşımda sorunlar yaşanmaya başlandı. Ağır trafik yükünü kaldırabilmek için sitenin bir de aynası oluşturulmak zorunda kalındı.
Wellerstein, haritanın kullanım şeklini inceleyerek insanların nükleer saldırılar hakkındaki düşüncelerinin görüldüğünü de söylüyor. Genelde kullanım, "bir nükleer saldırı olursa, ucu bana dokunur mu?" sorusunun yanıtını aramak şeklinde ortaya çıkıyor.
Nukemap sitesine buradan ulaşabilir ve simülasyonları çalıştırabilirsiniz.
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