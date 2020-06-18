NVIDIA'dan 40.000 TL Değerinde Rainbow Six: Siege Turkiye Kupası!

NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook, Türk oyuncuları Ubisoft'un dünyada milyonlarca oyuncuya ulaşan FPS tarzındaki oyunu Rainbow Six: Siege'de rekabete davet ediyor. Haziran ile ağustos ayları arasında düzenlenecek turnuvada 40.000 TL değerinde ödül havuzu bulunuyor. 64 takımın yarışacağı Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası, üç aşama üzerinden gerçekleştirilecek ve en çok puanı alan sekiz takım büyük finallerde birincilik ödülü için yarışacak.