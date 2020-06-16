ABD, İlk Kez Bir Oyunun İlaç Olarak Satılmasına İzin Verdi. İşte O Oyun

Bildiğimiz oyunlardan biraz farklı olabilir ancak EndeavorRX, ABD'de "dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna (DEHB)" yönelik bir ilaç olarak satılabilen ilk oyun oldu.
Akili Interactive tarafından geliştirilen iPhone ve iPad oyunu, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) kararıyla 8 ve 12 yaş arasındaki çocuklar için tedavi olarak reçete edilebiliyor. Oyunun DEHB üzerinde gerçekten bir etkisinin olup olmadığının 600 çocuk ile denendiği belirtiliyor. Firmaya göre bir çalışma, çocukların üçte birinin oyunu günde 25 dakika, haftada beş kez oynadıktan sonra dikkat eksikliği azalıyor. Araştırmanın oyun geliştiricisi için çalışan doktorlar tarafından yapıldığını belirtelim.
Buna karşın araştırmaya göre oyunun DEHB tedavileri karşısında yeterli bir alternatif olacağına dair kanıt henüz yok. Yine de bir oyunun eğlence, eğitim veya egzersiz dışında bir amaçla kullanıldığını görmek ilginç.
EndeavorRX'in önündeki adım, oyunun gerçek anlamda yayınlanması olacak. Oyunla ilgilenenler, şirketin buradaki bekleme listesine katılabilirler.
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