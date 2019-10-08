NVIDIA Ampere Ekran Kartı İçin Geri Sayım
NVIDIA'nın gelecek ekran kartı Ampere hakkında önemli bilgiler gelmeye başladı!
- Ercan Uğurlu
NVIDIA'nın 2018 yılından bu yana sızıntılarla ara sıra karşımıza çıkan gelecek nesil ekran kartı Ampere için tarih belli olmuş gibi. Yeni gelen habere göre NVIDIA'nın Ampere mimarisine sahip ekran kartları 2020'nin ilk yarısında tanıtılacak ve hemen ardından da piyasaya sürülecek.
7nm fabrikasyon sürecinin eseri olacak olan yongaları üzerinde bulunduracak olan Ampere ekran kartı için NVIDIA, yine bilgilere göre TSMC ile yolları ayırarak bu defa Samsung ile çalışacak. Samsung'un 7nm EUV sürecinden geçecek yeni yongalar ile güçlendirilecek NVIDIA Ampere, elbette yine daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi iddiasına sahip. Elbette sonuç ne olacak, bunu hep beraber göreceğiz. Fakat Ampere'in NVIDIA'nın RTX konusundaki başarısını arttıracağı kesin gibi.
Bu arada TSMC ile yolları ayırıp, bellek konusunda Samsung ile anlaşan NVIDIA, üretim bandındaki maliyetini de böylece düşürmüşken, yeni gelecek Ampere ekran kartlarının fiyatlarının da muadillerine kıyasla daha düşük olması bekleniyor. Bu da NVIDIA'nın AMD karşısında rekabet avantajı kazanmasını sağlayacak.
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