NVIDIA'ya Büyük Darbe, Samsung ve AMD Ortaklığından Gelebilir

Nintendo Switch 2'nin işlemcisi belli oldu gibi... Bu kez büyük bir sürpriz yaşamaya hazır olun!

  • Ercan Uğurlu
Samsung ve AMD, Nintendo Switch 2'ye Güç Verecek

AMD ve Samsung, kısa bir süre önce iş birliğinde bulunduklarını ve RDNA mimarisinde özel grafik ortaklığı geliştireceklerini açıklamışlardı. AMD'nin RDNA grafik donanımı ve Samsung'un yetenekli olduğu bilinen ARM yonga setleriyle beraber mobil cihazlara oyun gücü sağlayacak olan şirketler, görünüşe göre gözlerini Nintendo Switch'e dikmişler.

Raporlara göre bu ikili, Nintendo Swtich'in yeni nesil konsolunda bir araya gelecek. Bilindiği gibi şu an pazarda olan Nintendo Switch, NVIDIA ile iş birliği sonucunda Tegra X1 işlemcisinden güç sağlıyor. Nintendo'nun Samsung ve AMD ikilisine daha sıcak baktığı da biliniyor. Bunun sebebi, NVIDIA'nın şu an yeni nesil platform için hazır bir işlemcisi yok. Fakat öte yandan NVIDIA'nın 5nm mimarisine başladığı ve bu platformun yeni nesil Tegra işlemcisinin temeli olabileceği de söyleniyor. Elbette yine de bu durumda Nintendo'nun, hazır bir ürünü tercih etmesi daha olası görünüyor.

Şu noktada diyebiliriz ki, Nintendo Switch 2, AMD ve Samsung ortaklığına daha yakın görünüyor. Ancak elbette Switch 2 için daha uzun bir yol var. Nintendo, yakın bir zaman içinde Switch konsollarını yenilemeyecek gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz.

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