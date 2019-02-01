Nvidia Dördüncü Çeyrek Beklentisinde Düşüşe Gitti
Nvidia dördüncü çeyrek beklentilerindeki düşüş için Çin'i sebep gösterdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa dev donanım üreticisi Nvidia için işler pek yolunda gitmiyor. Şirket, dördüncü çeyrek beklentilerini düşürerek bu değişikliğin sebebinin Turing mimarisine sahip RTX ekran kartı serisinin sönük satış rakamları olduğunu açıkladı.
Nvidia'nın bundan önceki dördüncü çeyrek -içinde olduğumuz Ocak ayının sonuna kadar süren zaman dilimi- gelir tahmini 2.7 milyar dolar seviyesindeydi. Şirket, bu beklentisinde önemli bir azalmaya giderek 2.2 milyar dolar seviyesine çekti. Bir firmanın bir çeyrekte elde etmeyi beklediği rakamlar arasında 500 milyon dolarlık bir değişim oldukça ciddi ve bu gelişme, firmanın hisselerinin %15 oranında gerilemesine de sebep oldu.
MarketWatch tarafından ulaşılan basın açıklamalarına göre Nvidia veri merkezi geliri ve oyun cephesinde de kayıplar yaşayarak beklentilerin altında kaldı. Oyun cephesinde yaşanan kayıplardan belki de en önemlisi, şirketin Turing mimarisine dayandırdığı güçlü grafik kartı serisi RTX'in satış rakamlarının beklentilerin oldukça altında kalmasıydı. Nvidia'ya göre Turing mimarisine sahip ekran kartları, "Ray Tracing (gerçek zamanlı ışın takibi) ve yapay zeka yetenekleri ile performans ve yenilik anlamında devrimsel bir sıçramayı" beraberinde getiriyordu. Fakat Ray Tracing teknolojisinin oyun pazarında yaygınlık göstermiyor olması ve ekran kartlarının oldukça yüksek çıkış fiyatları, oyuncuları ekran kartlarının fiyatlarının düşmesini beklemeye veya GTX serisi ekran kartlarını satın almaya yöneltti.
Örnek olarak Nvidia'nın tüketim sınıfına sunduğu en güçlü ekran kartı unvanını taşıyan RTX 2080 Ti Founders Edition, 1.199 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya giriş yaptı ve standart RTX 2080 modeli ise 799 dolarlık fiyat etiketi ile raflarda yerini buldu. Bu fiyatlandırmalar, bir önceki jenerasyonu temsil eden GTX 1080 modelinin 549 dolarlık fiyat etiketine kıyasla oldukça yüksek ve bu fiyatlandırma günümüzde dahi çoğu çevre tarafından "karşılanabilir" bir miktarı ifade ediyor.
Nvidia, aynı zamanda "Özellikle Çin'de Nvidia oyun GPU'larına olan talebi etkileyen ve gittikçe kötüleşen makroekonomik şartlar"ın da gelir beklentilerdeki azalmanın sebepleri arasında olduğunu belirtiyor. Nvidia için söz konusu tablonun en büyük sebeplerinden birisi olan bu durum, Intel tarafından da dördüncü çeyrek beklentilerinin azalmasının esas sebepleri arasında gösterilmişti. Buna ek olarak iPhone satışlarının beklenenin altında kalmasının karşısında Apple tarafından yayınlanan bir rapor, Çin ekonomisindeki kırılganlığın satış rakamlarını etkilediğinin altını çiziyor.
Bu durum, gerilen Çin-Amerika ilişkilerinin sonuçlarının donanım piyasasına olan etkisinin boyutunu açıklıyor olabilir. Ancak birçok çevre, bu açıklamaların Amerikalı birçok donanım üreticisinin Çin ekonomisini günah keçisi ilan ederek başarısızlıklarını örtbas etme çabalarının bir sonucu olduğunu ileri sürüyor.
Veri merkezi cephesinde ise Nvidia belirli bir zaman çerçevesinde tamamlanması beklenen birçok anlaşmanın dördüncü çeyrek içerisinde sonuçlanmamasını sebep gösteriyor.
Nvidia'nın CEO'su konumunda bulunan isim olan Jensen Huang ise Nvidia'nın açıklamalarını değerlendirerek: "Dördüncü çeyrek sıradışı, genel olarak karmaşık ve hayal kırıklığı ile geçen bir çeyrekti." ifadelerini kullandı.
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