NVIDIA Ekran Kartlarında Yeni Sorun Çıktı!

NVIDIA grafik kartlarında ortaya çıkan yeni "zararlı kaçağı", güncellemeyi de beraberinde getirdi!

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA Ekran Kartlarında Yeni Sorun Çıktı!

İster iş ister oyun için kullanın, halihazırda Windows tabanlı bir işletim sistemi kullanıyorsanız ve bilgisayarınızda herhangi bir NVIDIA ekran kartı varsa, ekran kartı sürücünüzü güncellemeniz gerekiyor. Zira bir güvenlik açığı doğmuş durumda.

NVIDIA GeForce, Quadro ve Tesla ekran kartlarının tümünde ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı oldukça önemli. Hatta öyle ki, saldırganların sisteme sızma riskini yükselten en ciddi 5 güvenlik açığından biri olarak listeleniyor.

Bu sorundan kurtulmanın yolu ise basit. Hemen en güncel NVIDIA ekran kartı güncellemesini indirerek, sorundan kurtulabilirsiniz.

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