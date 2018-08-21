Nvidia, Işın İzlemeli RTX 2080 Ti'yi Tanıttı!

"Işın izleme" teknolojisini ilk defa bizlere ulaştıracak olan GeForce RTX serisi, Gamescom'da tanıtıldı!

Nvidia, Işın İzlemeli RTX 2080 Ti'yi Tanıttı!

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