Nvidia, Işın İzlemeli RTX 2080 Ti'yi Tanıttı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Savaş Makineleri