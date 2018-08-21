Nvidia, Işın İzlemeli RTX 2080 Ti'yi Tanıttı!
"Işın izleme" teknolojisini ilk defa bizlere ulaştıracak olan GeForce RTX serisi, Gamescom'da tanıtıldı!
Nvidia, Almanya'nın Cologne şehrinde düzenlenen Gamescom'daki büyük tanıtımında yeni GeForce RTX 20xx grafik kartı serisini ortaya çıkardı. Kartlar, gerçek zamanlı ışın izlemeyi ilk kez tüketiciye yönelik ekran kartlarına ulaştırıyor.
Yeni kartlardan en üst düzey GeForce RTX 2080 Ti, 10 giga ray gücünde ray tracing perfromansı ve 78 trilyon RTX-OPS performansı sunuyor. Bu yeni performans birimleri, kartın saniyedeki ışın izleme işlemini açıklıyor. Nvidia kartın tüm teknik detaylarını vermese de RTX 2080'in 11GB RAM ile geleceği, muhtemelen GDDR6 kullanacağı düşünülüyor.
GeForce RTX 2080 Ti'nin bir basamak altında 8GB RAM'e sahip olan, 8 giga ray ve 60 trilyon RTX-OPS performansına sahip GeForce RTX 2080 bulunuyor. Son olarak GeForce RTX 2070 8GB, 6 giga ray ve 60 trilyon RTX-OPS perfromansına sahip.
Kartların yurtdışı fiyatları RTX 2080 Ti için 999 dolar, RTX 2080 için 699 dolar, RTX 2070 için 499 dolar olarak açıklandı. Bununla birlikte Nvidia'nin web sitesinde bu modeller için sırasıyla 1.199, 799 ve 599 dolar fiyatları görüntüleniyor. Bu noktada firmanın web sitesinde bir hata olduğunu ve kısa zamanda düzeltileceğini düşünüyoruz.
Nvidia'nın yeni kartları, bugünden itibaren ön siparişe sunulurken 20 Eylül'de dağıtılmaya başlanacak.
Zeynel A. Öztürk
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