Nvidia RTX 2080 Ti, %35 Daha Hızlı!
Yeni sızıntı, Nvidia'nın yeni kartı RTX 2080 Ti'ın sunduğu performans artışının beklenenin altında olduğunu gösterdi!
Yeni bir sızıntı, Nvidia'nın yeni kartlarından en üst seviye RTX 2080 Ti'nin GTX 1080 Ti'ye göre yüzde 35 daha hızlı olduğunu gösterdi.
VideoCardz.com'un paylaştığı tweet'te gördüklerimizin doğru olup olmadığını anlamanın şimdilik bir yolu yok. Görüntüye göre Nvidia RTX 2080 Ti, Time Spy testinde 12.825 puan alırken 1080 Ti, 9500 puan alıyor. Bu ise yüzde 35'lik bir performans artışı anlamına geliyor. Bu artış elbette güzel ancak GTX 980 Ti'den GTX 1080 Ti'ye geçişteki artışa göre daha küçük. 1080 Ti, aynı testte selefine göre yüzde 79'luk bir artış sergilemişti.
Testin henüz yeteri kadar optimize edilmemiş sürücülerle yapılmış olması sonuçları etkileyeceği gibi, tüm bu sonuçlar sahte de olabilir. Ancak gördüklerimiz gerçek ise, grafik kartlarında "azalan faydaların" gerçeğe dönüşmeye başladığını görüyoruz demektir. GTX 1080 Ti hala müthiş bir kart ve Nvidia, onun performansını geliştirmekte zorluk çekiyor olabilir.
Nvidia yeni kartı için 999 dolardan başlayan yüksek bir fiyat talep ediyor. Bu yüzden kullanıcılar, bekledikleri performans artışını alamayacakları için hayal kırıklığına uğrayabilirler. Daha önceki bir sızıntıda RTX 2080'in de GTX 1080'i yüzde 35 geçtiğini görmüştük. Tüm bunlar birer tesadüf değilse, RTX 20 serisinden yüzde 35'lik bir performans artışı beklenebilir.
RTX 2080 Ti ve RTX 2080'i elimize geçirdiğimizde yorumlarımızı sizlerle hızla paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
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