Nvidia RTX 2080 Ti, %35 Daha Hızlı!

Yeni sızıntı, Nvidia'nın yeni kartı RTX 2080 Ti'ın sunduğu performans artışının beklenenin altında olduğunu gösterdi!

Sızıntıya göre Nvidia RTX 2080 Ti, %35 Daha Hızlı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Qualcomm, Kablosuz Kulaklıkları Kurtarmaya Geliyor
Pixel 3 XL Bu Kez Bir Takside Unutuldu!
IFA 2018'den 9 Müthiş Yenilik
Twitter'a "Yorum Dizisi" Özelliği Gelebilir!
Google Pixel Watch Bu Sene Üretilmeyecek

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir