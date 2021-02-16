NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT'yi Ezip Geçti

NVIDIA'nın RTX teknolojisi ile fark yarattığı bir gerçek iken, şimdi bu teknolojinin oyun dünyasını nasıl şekillendirdiğine tanıklık ediyoruz. Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisinin AMD tarafındaki yansıması ise Radeon RX 6800 XT. Peki ama Radeon RX 6800 XT, NVIDIA'nın yeni ekran kartı serisinden RTX 3080 ile karşı karşıya gelirse sonuç nasıl olur? Cevabı baştan verelim: NVIDIA'nın ezici üstünlüğü söz konusu...
Ekran kartı tarafında AMD son yıllarda iyi işler yapsa da, kuşkusuz NVIDIA'nın büyük bir üstünlüğü yer alıyor. Son seride de performans açısından bunu kabul ettiren NVIDIA'nın PC Gamer 3DMark Benchmark sonuçları ise bir hayli kışkırtıcı.
|Mesh Shaders Kapalı
|Mesh Shaders Açık
|Fark
|RTX 3080
|67.32 fps
|584.09 fps
|767.6%
|RX 6800 XT
|28.09 fps
|468.77 fps
|1,568.8%
GeForce RTX 3080 ve Radeon RX 6800 XT'nin 2 farklı senaryoda yapılan 3Dmark Mesh Shader testinde AMD'ye karşı ezici bir üstünlük kuran NVIDIA; 2 katı kadar fark yaratabiliyor. Test sonuçlarında 67.32 FPS üreten RTX 3080, 584 puan toplarken, buna karşılık RX 6800 XT ise yalnızca 28.09 FPS üretebilirken, 468.77 puan ancak toplayabiliyor.
Elbette RTX 3080'in Mesh Shader konusunda inkar edilemez bir üstünlüğü olsa da, her 2 ekran kartı da günün sonunda oldukça kaslı ve oyun performansı için ideal ekran kartları. Fakat teknik anlamda RTX 3080'in RX 6800 XT'ye karşı üstün olduğu da böylece ortaya konulabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın