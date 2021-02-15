Apple'ın M1 İşlemcili MacBook'larını "Taşlayanlara" Şimdi de Intel Eklendi

Intel, hazırladığı reklam kampanyasında Apple'ın M1 işlemcili MacBook'larını hedef aldı.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Apple'ın M1 MacBook'larıyla Alay Ediyor

Kısa bir süre önce Microsoft'un hazırladığı yeni reklam filmi ile Apple'a taş attığını hatırlarsınız. Microsoft, Surface Pro 8 için hazırladığı yeni reklam filminde, MacBook'lardaki önemli eksikliklere dikkat çekmiş ve bunu oldukça alaylı şekilde dile getirmişti. Şimdi de benzer hamleyi Intel'den görüyoruz. Intel de, Cupertino'lu şirketi hedef almış durumda.

Apple'ın M1 işlemcisiyle hazırladığı MacBook'lar ilgi görürken, öte yandan eleştirilerin de ardı arkası kesilmiyor. Intel de bunlar arasına katılmış durumda. Hazırladığı yeni reklam kampanyası ile Apple'ın M1 işlemcili MacBook'larına taş atan Intel, Twitter üzerinden de bu konuda gönderilerde bulunuyor. Intel'in gönderdiği tweet'ler, YouTuber Jon Rettinger'in Intel işlemcili bilgisayarları, Apple'ın M1 işlemcili MacBook'larıyla karşılaştırmasına dayanıyor.

Rettinger hazırladığı videoda, "2021 yılında iyi bir dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, dikkate almanız gereken çok şey var, ancak işlemci seçimi sandığınızdan daha önemli olabilir" derken, "Apple'ın yeni M1 tabanlı dizüstü bilgisayarlarını düşünüyor olabilirsiniz, ancak 'satın al' düğmesine basmadan önce Intel'in yeni Evo dizüstü bilgisayarlarının sizlere neler sunabileceğini göstereyim" şeklinde de ekliyor.

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