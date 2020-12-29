NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB ve RTX 3060 12 GB Geliyor

20 GB RAM'e sahip bir NVIDIA RTX 3080 ekran kartının söylentileri, yeni serinin duyurulmasından bu yana sürüp gidiyordu. Mevcut RTX 3080'in 10 GB RAM kapasitesi ve RTX 3090'ın 24 GB RAM'e sahip olduğu düşünüldüğünde, aradaki boşluğun doldurulması açısından bu söylentilerin mantıklı bir dayanağı da vardı. Kaldı ki sonunda yeni ekran kartı hakkında somut örnekler de karşımıza çıkmaya başladı.
PCGamesN'e göre, RTX 3080 Ti 20 GB ekran kartı modeli için veritabanı girişi yapılmış durumda. Sadece bu da değil, RTX 3060 da 12 GB RAM'le gelecek.
December 25, 2020
Listelenen modeller arasında Asus markası yer alırken, bu modeller hemen yukarıda da görebileceğiniz gibi "Strix" isimlendirmesiyle karşımıza çıkacak. Fakat ekran kartlarının ne zaman piyasada olacağı şimdilik gizemini koruyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın