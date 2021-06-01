NVIDIA RTX 3080 Ti'den Gelen Görüntüler, Hayal Kırıklığına mı İşaret Ediyor

NVIDIA'nın tanıtmaya hazırlandığı ekran kartı RTX 3080 Ti'den gelen yeni görüntüler, kartın soğutma sistemiyle hayal kırıklığı yaratacağı endişesini beraberinde getirdi.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA RTX 3080 Ti, hayal kırıklığı mı?

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