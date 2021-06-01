NVIDIA RTX 3080 Ti'den Gelen Görüntüler, Hayal Kırıklığına mı İşaret Ediyor

NVIDIA RTX 3080 Ti'ın yakında piyasaya sürüleceği haberleri heyecan yaratmış durumda, ancak gelen yeni sızıntılar ekran kartının soğutma sisteminin hayal kırıklığı yaratabileceği endişesi taşıyor.
NVIDIA RTX 3080 Ti'în, RTX 3070 Ti ile beraber 2 Haziran'da tanıtılması bekleniyor. Bugüne kadar çok sayıda özelliğiyle sızan RTX 3080 Ti, bu defa ise tasarım detaylarıyla ortaya çıktı.
İşte NVIDIA RTX 3080 Ti Founders Edition tam olarak bu şekilde bir ekran kartı olacak. Tasarım hatlarıyla RTX 3080 Founders Edition ile aynı şekilde bir görünüme sahip olacak olan RTX 3080 Ti Founders Edition, çift yöne bakan tek fandan oluşacak. Peki, endişe bunun neresinde? Aslında tam olarak bu fanda gizli...
Bilindiği gibi RTX 3080 Founders Edition 320W olarak derecelendirilmişti. RTX 3080 Ti ise, 350W TDP'ye sahip olacak. Bu nedenle bazı kaynaklar ekran kartının getireceği ek güç ve ısı sebebiyle soğutma sisteminin yetersiz kalabileceğini düşünüyorlar. Fakat öte yandan RTX 3090 da benzer soğutma sistemi ve tasarımı kullanıyor, ayrıca 350W TDP'ye sahip. Bu anlamda endişeler boşa çıkacaktır diye düşünüyoruz, ancak elbette ekran kartını canlı kanlı görmeden bir şey söylemek zor.
NVIDIA'nın RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ekran kartlarını Tayvan'da düzenlenen Computex etkinliğinde 2 Haziran tarihinde tanıtması bekleniyor.
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