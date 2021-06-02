NVIDIA RTX 3080 Ti Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

NVIDIA, söz verdiği gibi Computex'te en yeni GeForce RTX ekran kartlarını duyurdu. Beklendiği gibi hem RTX 3080 Ti hem RTX 3070 Ti'ın tanıtımı yapan NVIDIA, öte yandan ekran kartlarına yaptığı zamla da gündeme geldi.
GeForce RTX 3080 Ti için daha önceden belirlenen ve ortaya çıkan fiyat 999 Dolar şeklindeydi. Ancak tanıtım sonrası ekranda RTX 3080 Ti için yazan rakam biraz farklı oldu. NVIDIA GeForce 3080 Ti, 1199 Dolar fiyattan satışa sunulacak. Öte yandan RTX 3070 Ti'ın fiyatı da 599 Dolar şeklinde açıklandı. Kartlar, önümüzdeki hafta satın alınabilir olacak. Elbette Türkiye için şimdilik bir şey söylemek zor.
Peki, RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti'ın özellikleri neler?
Her 2 ekran kartı da NVIDIA'nın Ampere mimarisine dayanıyor. RTX 3080 Ti, 12 GB GDDR6X belleklerden güç sağlarken, RTX 3070 Ti ise 8 GB GDDR6X bellek sahibi. 384-bit bellek veriyolu ve 256-bit bellek arayüzüne sahip olan ekran kartlarından 3080 Ti, 10 bin 240 CUDA çekirdeği içeriyor. Buna karşılık RTX 3070 Ti'ın CUDA çekirdeği sayısı ise 6 bin 144.
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RTX 3080 Ti
|RTX 3070 Ti
|Mimari
|Ampere
|Ampere
|CUDA Çekirdekleri
|10,240
|6,144
|Taban Frekans (GHz)
|1.37
|1.58
|Tavan Frekans (GHz)
|1.67
|1.77
|Bellek
|12GB GDDR6X
|8GB GDDR6X
|Bellek Arayüzü
|384-bit
|256-bit
RTX 3080 Ti, 1.37 GHz taban frekansa karşılık 1.67 GHz artırılmış saat hızına sahip. RTX 3070 Ti'da ise bu değerler 1.58 GHz'e 1.77 GHz şeklinde.
Önümüzdeki günlerde her 2 ekran kartının performansına ilişkin daha fazla bilgiyi sizlere ulaştıracağız. RTX 3080 Ti'ın performansına ayna tutması açısından ise şimdilik NVIDIA tarafından yayınlanan RTX 3080 Ti ekran kartı üzerinde oynanan DOOM Eternal 4K oyun performansını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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