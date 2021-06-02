NVIDIA RTX 3080 Ti Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

NVIDIA, RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ekran kartlarını tanıttı. İşte RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti özellikleir ve fiyatları!

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA RTX 3080 Ti Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özell

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