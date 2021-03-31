NVIDIA RTX 3090'ı Unutun! GameBoy ile Bitcoin Çıkarmak Mümkün (mü?)

Kripto paralara yapılan yatırımlar tüm dünyada artık fazlasıyla yaygın. Özellikle son dönemde ülkemizde de kripto paralara karşı büyük bir merak oluşmuşken, pek çok kişi ise kripto para madenciliğine gönül vermiş durumda. Bu nedenle NVIDIA ve AMD gibi üreticilerin ekran kartları piyasaya çıkar çıkmaz bir anda tükeniyor ve bunun neticesinde de stok problemleri yaşanıyor. Ancak kripto para madenciliği için ekran kartına ihtiyaç yok. Yalnızca bir GameBoy bile yeterli oluyor. En azından Stacksmashing isimli YouTube kanalının iddiası bu yönde.
Stacksmashing, 1989 yılında piyasaya sürülen ikonik GameBoy ile Bitcoin para madenciliğine başlamış. Elbette tahmin edebileceğiniz gibi GameBoy'un internet bağlantısı bulunmuyor. Bunun için GameBoy'u bir Raspberry Pi ile bağlayarak internete açılmasını sağlayan Stacksmashing, akabinde de kripto para dünyasına dalmış.
Ancak öte yandan GameBoy'un işlem yeteneği bir hayli kısıtlı. Buna karşın zincir bloklarını kırmaya başlayan GameBoy, yine de tek bir Bitcoin çıkarabilmek için önünde yıllarca çalışması gerekiyor. Hatta Stacksmashing'in deyimiyle, "birkaç katrilyon yıl".
Stacksmashing'in hazırladığı projeyi hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın