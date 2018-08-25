Nvidia RTX'le Gelen "Işın İzleme"Ne Sunuyor?

Nvidia'nın yeni GeForce RTX serisiyle hayatımıza girecek olan "ışın izleme" oyunlarda ne sunacak; gerçekten bu kadar iyi mi?

Nvidia RTX'le Gelen Işın İzleme Ne Sunuyor?

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Nvidia RTX'le Gelen "Işın İzleme"Ne Sunuyor?

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