Nvidia RTX'le Gelen "Işın İzleme"Ne Sunuyor?
Nvidia'nın yeni GeForce RTX serisiyle hayatımıza girecek olan "ışın izleme" oyunlarda ne sunacak; gerçekten bu kadar iyi mi?
Uzun yıllardır sadece bir hayal olan gerçek zamanlı ışın izleme (ray tracing), Nvidia'nın yeni RTX 20- serisi kartlarıyla gerçeğe dönüyor. Peki ışın izleme ne demek ve kopardığı bu gürültünün bir karşılığı var mı?
Işın izleme, ışık ve gölge efetlerini işlemeye yönelik daha iyi bir yol. Bu teknikte grafik motoru, sahnedeki ışık ışınlarının nesneden nesneye nasıl sektiğini izler ve nasıl hareket edeceğini hesaplar. Işın izlemeyle oluşturulan gölgeler, yansımalar ve ışık kırılmaları, çok daha gerçekçi görünür. Bu elbette yeni bir yöntem değil ve filmlerde sıkça kullanılıyor. Ancak çok yüksek işlem gücü gerektirmesi, onu kişisel bilgisayarlarımızda çalıştırmayı engelliyordu. Nvidia'nın RTX platformu sayesinde teknoloji, tüketici düzeyindeki donanımlara ulaşmış oldu.
Demo, 60.000 Dolarlık Bilgisayarda Çalıştırıldı
Nvidia'nın stormtrooper'ların yer aldığı "Yansımalar" demosunu izlemiş olabilirsiniz. Işın izlemenin farkını göstermeyi amaçlayan bu video, müthiş görünüyordu. Ancak bu demonun 60.000 dolarlık "kişisel süperbilgisayar" Nvidia DFX Station'da işlendiğini söyleyelim. Yani beklentilerinizi yüksek tutmamanızda fayda var. Evde oynayacağınız oyunlar, yakın gelecekte böyle görünmeyecekler.
Üstelik bu demonun ışın izlemeyi öne çıkarmaya yönelik birçok özelliğe sahip olduğunu belirtmeliyiz. Birçok basit yüzey ve kıyafetten oluşan demo harika görünüyor ancak bir orman veya şehirdeki bir sokağın detaylarını bu düzeyde işlemek için çok daha yüksek dokuların kullanılması gerekecektir.
GeForce RTX-20 Serisi Kartlardan Ne Beklemeli?
Stormtrooper demosunu bir yana bırakırsak Nvidia, gerçek zamanlı ışın izlemenin tüketici GPU'larında nasıl görüneceğini de gösterdi. Bu demolar, bugün RTX 20- serisi kartlardan birini aldığınızda nasıl bir grafik elde edeceğinizi size gösteriyor.
Aşağıdaki Shadow of the Tomb Raider demosunda gerçek zamanlı ışın izleme ile elde edeceklerinizi yakından görebilirsiniz. Videodaki ışıklara ve gölgelere dikkat edin. Örneğin 50. saniyede fişeği sallayan çocuğa, ışıklara ve gölgelerine bakın. Işın izleme sayesinde çok daha gerçekçi ışık ve gölge efektleri elde edeceksiniz. Stormtrooper demosunda olduğu gibi bir detay olmasa da, iyi bir geliştirme.
Işın İzlemeyi Hangi Oyunlar Destekleyecek?
Nvidia, şu oyunların Nvidia RTX'i destekleyeceğini söyledi. Gelecekte bu listeye elbette yeni oyunlar eklenecektir.
- Assetto Corsa Competizione
- Atomic Heart
- Battlefield V
- Control
- Enlisted
- Justice
- JX3
- MechWarrior 5: Mercenaries
- Metro Exodus
- ProjectDH
- Shadow of the Tomb Raider
Zeynel A. Öztürk
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