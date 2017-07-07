Nvidia ve Baidu, Birlikte Teknoloji Geliştirecek!
Nvidia ve Baidu, AI, bulut hizmetler ve otonom arabalar gibi birçok konuda birlikte çalışacak!
Nvidia, GPU'larını geliştirecek teknolojiler araştırmakla meşguldü, ama bu onu yabancı piyasalara genişlemek için ortaklıklar aramaktan alıkoymadı. Firma, Çin'in en büyük internet arama şirketi Baidu ile bir ortaklık duyurdu. İki firma, Çin'de bulut bilgi işleme teknolojileri, kendini-süren araçlar ve dijital asistanlar konusunda birlikte çalışacaklar.
Baidu, veri merkezlerinde Nvidia'nın yeni nesil Volta GPU'larını kullanacak, bu GPU'lar Baidu'nun açık kaynak kodlu PaddlePaddle derin öğrenme framework'ünden ve NVIDIA'nın TensorRT derin öğrenme çıkarsama yazılımından faydalanacak. Araştırmacılar ve firmalar, bu platformun çok gelişmiş teknolojisi ile AI ürünleri ve hizmetleri geliştirebilecekler.
Otonom arabaları Çin yollarına bir an önce çıkarmak isteyen internet devi, Apollo adındaki otonom araç girişimi için Nvidia'nın Drive PX2 platformunu seçti. Changan, Chery Automobile, FAW ve Greatwall Motor gibi bazı diğer Çin araba üreticileri de Apollo birliğine katılacaklarını söylediler.
Son olarak Nvidia, Baidu'nun dijital kişisel asistanı olan DuerOS'a yardım edecek ve Çin piyasasında Shield TV'ye sesli kontrol özellikleri sağlayacak.
H. Hüseyin Öztürk
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