Nvidia'dan VRSS ile Oyunlara Ücretsiz Doping

Nvidia, RTX kartlarının sürücülerine eklediği bir işlevle oyunların grafik kalitesini artırdı!

Nvidia'dan VRSS ile Oyunlara Ücretsiz Doping

2020'ye yeni bir sürücü yayınlayarak başlayan Nvidia, 20 civarında oyun için bir grafik geliştirme işlevi sundu.

Nvidia'nın RTX kartlarına özel Değişken Hızlı Süper Örnekleme (VRSS) teknolojisi, ekrandaki resmin belirli bölümlerine "süper örnekleme" uygulayarak resim kalitesini artırıyor, böylece bu bölüm çok daha yüksek çözünürlükte işlenmiş gibi görünüyor.

VRSS, Nvidia'nın paylaştığı yukarıdaki resimde görebileceğiniz üzere, ekranın ortasını yüksek çözünürlükte işliyor. Böylece performans çok fazla etkilenmeden daha yüksek görüntü kalitesi elde ediliyor. Bu sayede VRSS, VR oyunlarının kalitesini artırıyor çünkü oyuncu, ekrana başlıkta bulunan lens yoluyla, genellikle çözünürlüğün artırıldığı orta bölüme bakıyor.

VRSS'yi Oculus'un Fixed Foveated Rendering işlevinden ayıran ise VRSS'nin ekranın ortasındaki çözünürlüğü sekiz kata kadar artırabilmesi ve resmin geri kalanını olduğu gibi bırakması. Yani işlev, herhangi bir yerde görüntü kalitesi kaybı yaşamanıza yol açmıyor.

VRSS'nin seviyesi, bilgisayarınızın gücüne göre otomatik olarak ayarlanıyor. Bu yüzden FPS değerinde düşüşe neden olmayacağı belirtiliyor.

Şu an VRSS'nin desteklendiği oyunların listesi:

Battlewake
Boneworks
Eternity WarriorsTM VR
Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades
In Death
Job Simulator
Killing Floor: Incursion
L.A. Noire: The VR Case Files
Lone Echo
Mercenary 2: Silicon Rising
Pavlov VR
Raw Data
Rec Room
Rick and Morty: Virtual Rick-ality
Robo Recall
SairentoVR
Serious Sam VR: The Last Hope
Skeet: VR Target Shooting
Space Pirate Trainer
Special Force VR: Infinity War
Spiderman: Far from Home
Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience
Talos Principle VR
The Soulkeeper VR

Geliştiricilerin VRSS desteği eklemesi gerekmiyor, bu iş sürücü tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yakında listenin genişlediğini görebilirsiniz. VRSS'yi etkin hale getirmek için Nvidia Denetim Masası > Üç boyutlu ayarları yönet > Değişken oranlı süper örnekleme karşısında Uyumlu'yu seçin.

VRSS Boosts Image Quality in VR – Featuring BONEWORKSVRSS Boosts Image Quality in VR – Featuring BONEWORKS
Variable Rate Supersampling (VRSS) increases the shading rate in the center of VR displays using Turing’s Variable Rate Shading (VRS) which improves image quality while maintaining the max VR frame rate. Learn more, including the list of dozens of supported games, at Subscribe to GeForce! GeForce Twitter: GeForce Facebook: GeForce Instagram: #GameReady #CES2020 #VRSS

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Paylaşımlar devam ediyor. Elon Musk baba mı oluyor?
"Hızlıca zengin olun" dedi, Instagrammer şimdi dolandırdığı paralarla hayatını yaşıyor!
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Öğrenme Devrimi: Eğitimle değil, öğrenme şeklimizle yaşanıyor
Günün En çok Okunanları
Yeni Avatar Filmleri, CES 2020'ye de Damgasını Vurdu!
Samsung'un Yeni, Parmak İzi Okuyuculu Taşınabilir SSD'si Tanıtıldı!
ASUS, CES 2020'de Mesh WiFi'lı Yeni ZenWiFi'ları Tanıttı
Xiaomi Mi Note 10 İnceleme
LG'den Geleceğin Çamaşır Makinesi!

 

 