NVIDIA'dan SUPER Bir Şey Geliyor
NVIDIA, içeriğinde SUPER logosunun yer aldığı bir video paylaştı. Yoksa NVIDIA, yeni bir RTX ekran kartı mı tanıtacak?
- Ercan Uğurlu
Ekran kartı dünyası şu an oldukça hareketli. Zira kısa bir süre içinde AMD, yeni Navi ekran kartlarını tanıtacak. Özellikle bugüne kadar gelen sızıntılar, AMD'nin tanıtacağı yeni Navi GPU'larının NVIDIA'nın GeForce RTX ekran kartlarını bir hayli zorlayacağı yönündeydi. Hatta NVIDIA cephesinden gelen haberlere göre ise, NVIDIA, AMD ile başa çıkabilmek için halihazırda RTX ekran kartlarına bellek güncellemesinde bulunacak ve yeni modelleri piyasaya o şekilde sürecek. Elbette bunların ne derecede gerçekleşeceğini öğrenmek için beklemek lazım.
Bu sürece heyecan kazandıracak bir gelişme daha NVIDIA'dan geldi. NVIDIA, ansızın yayınladığı kısa bir video ile ilgiyi üzerinde tutmak istediğini gösterirken, akıllarda soru işaretleri yaratmayı da bildi. Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz "super" logosunun neye ait olduğuna ilişkin bir ipucu yok. Super bir ekran kartı mı, yoksa Super bir yazılım mı, bu nedir şimdilik kestirmesi zor.
Fakat NVIDIA'nın verdiği mesaj açık: Videonun başlığında da yazdığı gibi "Süper bir şey geliyor." Öte yandan NVIDIA, elbette bu video ile AMD'ye de gözdağı veriyor.
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