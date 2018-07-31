Nvidia'nın Gamescom Sürprizleri için Hazır mısınız
Nvidia, önümüzdeki ay başlayacak Gamescom'da "birkaç olağanüstü sürpriz" yapacağını söylüyor.
Nvidia, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Gamescom'da bir GeForce etkinliği düzenlemeyi planlıyor. 20 Ağustos'ta yapılacak etkinlikte yeni oyunların, demoların yanında "olağanüstü sürprizler" de olacağı söyleniyor.
Bu sürprizlere büyük ihtimalle yeni bir GPU dahil olacak. "Nvidia'nın Yeni Nesil Temel GPU'su" adlı etkinliğin de daha önce 20 Ağustos için planlandığı biliniyor. Gamescom'daysa yeni GeForce GTX 1180'in tanıtılması bekleniyor. GeForce GTX 1180'e ait mühendislik örneği geçen ay sızmış, cihazın yeni GDDR6 bellekleri kullandığını göstermişti.
GeForce GTX 1180'in 3.584 CUDA çekirdeği, 1,6 - 1,8GHz arasında saat hızı, 16GB GDDR6 RAM ile geleceğine inanılıyor. Kart bu sayede en son oyunları 4K çözünürlükte, 144Hz tazeleme oranıyla çalıştırabilecek. Yani Asus veya Acer'ın 2.000 dolarlık en son 4K oyun monitörleri, bu kartla uyum içinde çalışacak.
Zeynel A. Öztürk
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