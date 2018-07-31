Nvidia'nın Gamescom Sürprizleri için Hazır mısınız

Nvidia, önümüzdeki ay başlayacak Gamescom'da "birkaç olağanüstü sürpriz" yapacağını söylüyor.

Nvidia'nın Gamescom Sürprizleri için Hazır mısınız

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