Ödüllü Maçlar ve Sürpriz Etkinliklerle Zula'da "Ramazan Sezonu" Başlıyor

Türkiye'nin en sevilen yerli MMOFPS oyunu Zula'da, daha fazla ödül ve Ramazan ayına özel etkinliklerle "Ramazan Sezonu" başladı. "Onbir Ay" Serisi'nin de dahil edildiği yeni sezonda, pek çok sürpriz oyuncuları bekliyor.