Office 2019 Geliyor; Ama Herkese Değil!

Office 2019, 2018 yılı içinde piyasaya sürülecek. Ama onu herkesin kullanması, ne yazık ki mümkün olmayacak!

Office 2019, Bu Yıl Windows 10'a Gelecek

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