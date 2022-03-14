Ofise Dönmeye Hazırlanan Meta Çalışanlarına "Çamaşır Şoku"

28 Mart'ta ofise dönmesi planlanan Meta çalışanları, kirli çamaşırlarını temizlemek için artık başka bir yer bulmak zorunda kalacak. New York Times'ın haberine göre, Facebook'un ana şirketi, uzun zamandır çalışanlarına sunduğu ücretsiz çamaşır ve kuru temizleme hizmetini kesiyor ve akşam yemeğini de ileri bir saate erteliyor.
Bu değişiklik, çoğu çalışanın haftanın en az birkaç günü evden çalışmaya devam edeceği Meta'daki yeni hibrit çalışma programına yanıt olarak düzenlendi. En azından Meta'nın düşüncesine göre, ofiste daha az zaman geçirilmesi, daha az ofis avantajı anlamına geliyor.
Bir Meta sözcüsü tarafından Times'a yapılan açıklamada, "Ofise döndüğümüzde, hibrit iş gücümüzün ihtiyaçlarını daha iyi yansıtacak şekilde saha hizmetlerini ve olanaklarını ayarladık" dedi.
Meta, son servisin kampüsten ayrılmasından tam yarım saat sonra akşam yemeği servisine başlayacak. Bu da, çalışanların ücretsiz bir yemek ya da eve ücretsiz bir yolculuk arasında seçim yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. NYT'nin görüştüğü bazı Meta çalışanları değişiklikten memnun değilken, diğerleri bu tür avantajları çalışanların uzun saatler boyunca çalışmasını sağlamak için bir taktik olarak gördüklerini belirtti.
Teknoloji şirketleri, ücretsiz yemek, çamaşırhane, fitness dersleri, yardımcı çocuk bakımı ve daha fazlası gibi avantajları sağlamakla ünlü. Ancak hibrit bir çalışma ortamına geçiş, daha az çalışanın bunlara ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Bu olanakların azalmasına rağmen Meta, değişikliği hesaba katarak yıllık çalışan refah ücretlerini yılda 700 dolardan 3.000 dolara çıkartıyor.
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