Öğrencilerin Kopya Çekmesine İzin Veren Chromium Hatası Düzeltildi!

15 Ekim 2018'de, CDW tarafından satın alındığından beri bir Google eğitim iş ortağı olan Amplified IT'nin bir çalışanı, yöneticilerin kuruluş veya işletme politikasına uyacak şekilde ayarlayabileceği Chromium URL Engelleme Listesi'nin gerçekte nasıl çalışmadığını açıklayan bir hata raporu sundu. Bu liste sayesinde belirlenen sitelerin kaynak kodu gizlenebiliyor olmalıydı.
Ancak görünene göre, herhangi bir blok uygulanmıyordu. Bu yüzden, örneğin bazı öğrenciler, cevapları görmek için web tabanlı testlerin kaynak kodunu inceleyerek sonuca ulaşabiliyordu.
Hata raporunda bu durum açıkça belirtiliyordu: "Google Formlar'ı test platformu olarak kullanan okullar sayesinde, öğrenciler sayfanın kaynağında arama yapmak ve doğru yanıtları belirlemek için bu hatayı kullanabiliyorlar."
Bunun bir sorun olduğuna dair çok sayıda kanıta rağmen, view-source: önekini içeren URL'lerin URL Engelleme Listesi'ne yakalanmasını engelleyen hata, birkaç gün öncesine kadar düzeltilmedi. Ve şimdi bu hata, Google'da da birkaç yıl çalışmış olan deneyimli bir tarayıcı geliştiricisi olan Microsoft ana program yöneticisi Eric Lawrence tarafından düzeltildi. Microsoft'un Edge tarayıcısı da Google'e Chrome gibi açık kaynaklı Chromium projesini temel alıyor.
Web sayfası kaynak kodunu görüntüleme becerisine erişimi kaybetmenin soyut olasılığı, çevrimiçi ortamlarda bazı şikayetler de alıyor. Zira yöneticiler, herhangi bir dayanağı olmaksızın web kaynak kodunun görüntülenmesini engelleme imkanına sahip hale geliyor.
Chromium'un URL Engelleme Listesi'nin en sonunda amaçlandığı gibi çalışacağından şikayet etmek için aslında mantıklı bir neden yok. Yapılan düzeltmenin sadece bir hatayı düzelttiğini ve sistemin çalışması gerektiği gibi çalışmasını sağladığını, yani çoğumuz için pek bir şey değiştirmeyeceğini unutmamak gerekiyor.
Eleştirilere cevap veren Lawrence, geçtiğimiz hafta Hacker News'e yazdığı bir gönderide URL Engelleme Listesi hatasını düzeltme sebebini şöyle açıkladı: "Düzgün çalışmayan bir ilke olduğu için bu düzeltmeyi yaptım. Bunun yerine URLBlocklist ilkesinin biri hariç her şema için çalıştığını belgeleyebilir veya düzeltebiliriz. Düzeltmek daha mantıklı. Bu politika yalnızca yönetilen makinelerde ayarlanabilir. Bu politika, tek başına, kolay bir şekilde atlatılabilmektedir. Yönetilen ortamlar, burada önerilen atlatmaların çoğu da dahil olmak üzere birçok şeyi engeller. Web trafiğini görüntülemek ve değiştirmek için dünyanın en popüler araçlarından birini oluşturdum. Bu özelliğin herhangi bir şey için geniş etkileri olduğu anlatısı saçma."
Ancak herkes bu açıklamayı kabul etmedi. Yanıt olarak, Almanya merkezli ve Quasseldroid'i sürdüren bir bilgisayar bilimcisi Janne Mareike Koschinski, Lawrence'ı kınadı.
Koschinski, "BT'deki en iyi insanların çoğu bugün orada, çünkü işlerin nasıl çalıştığını merak ettiler, onunla deneyler yaptılar, kuralları çiğnediler ve bundan bir şeyler öğrendiler" diye yazdı ve ekledi: "Bu merakın durdurulması değil teşvik edilmesi gerekiyor. ... Bu kapalı teknoloji kültürüne katkıda bulunuyorsanız, DRM teknolojisi veya Android SafetyNet geliştiricileri kadar hatalısınız."
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