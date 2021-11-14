Yeni Rainbow Six Extraction'ı Bekleyenler İçin Çok Kötü Bir Haber!

Beklenen yeni Rainbow Six oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi ertelendi.

  • Ercan Uğurlu
Yeni Rainbow Six Extraction'a Şok Erteleme!

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