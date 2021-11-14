Yeni Rainbow Six Extraction'ı Bekleyenler İçin Çok Kötü Bir Haber!

Ubisoft, temmuz ayında Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'ı açıklamış ve oyunun çıkış tarihinin 16 Eylül olacağını söylemişti. Fakat Ubisoft'tan gelen yeni haberler üzücü. Zira geliştirici şirket oyunu önümüzdeki yıla ertelediğini açıkladı.
Ubisoft, yaptığı açıklamada Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihinin 16 Eylül'den 20 Ocak 2022'ye ertelendiğini duyururken, oyunun fiyatını da güncellediğini açıkladı. Ubisoft, oyunun fiyatının 40 dolara indirirken, Deluxe sürümün fiyatı ise 50 $'a çekti. Bunlara ek olarak yayıncı her oyun başına 2 Buddy Pass jetonunu da ücretsiz şekilde vereceğini söylerken, böylece oyuncuların 14 günlük deneme süresi boyunca 2 arkadaşını da oyuna davet ederek beraber oynayabilmelerine kapı açmış durumda.
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, çapraz platform destğeine sahip olacak. Böylece oyuncular PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Amazon Luna, Google Stadia ve Ubisoft+ üzerinden arkadaşlarıyla birlikte takım oluşturabilecekler.
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