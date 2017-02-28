OKI'den İstenmeyen Kopyalamayı Engelleyen Çözümler
OKI'nin Grafik baskı profesyonellerine yönelik Pro9541 ve Pro6410 Neon Color yazıcıları, istenmeyen kopyalamayı engelliyor.
OKI'nin sahip olduğu yüksek dijital grafik baskı teknolojisi ile üretilen, profesyonel standartlara sahip yeni 'Pro Serisi' yazıcıları, teknolojileri ile kreatif sektörler ve dijital baskı merkezleri için fırsatlar yaratıyor, kişiye ve kuruma özel baskı çözümleri ile yeni gelir kaynakları yaratmanın önünü açıyor.
İSTENMEYEN KOPYALAMAYI ENGELLİYOR
Hesaplı ilk yatırım maliyeti ile küçük-orta hacimli baskı ve grafik baskı alanındaki kullanım için ideal özellikler taşıyan 'Pro Serisi', olağanüstü baskı kalitesi, daha hızlı baskı ve uygun sayfa başı maliyet ile dikkat çekiyor.
OKI'nin Pro serisi içinde yer alan Beyaz ve Şeffaf Tonerli Pro9541 ve Pro6410 Neon Color yazıcıları benzersiz özelliklerine ek olarak bilet, sertifika, diploma gibi kıymetli evrakların kopyalanmasını engelleyen kısmi lak ve neon baskı özelliklerini taşıyor. Pro9541ile CMYK+ 1 spot renkte (clear(şeffaf) veya beyaz) baskı yapılabiliyor. Böylece basılan malzemenin istenen yerine şeffaf toner ile kısmi lak baskı yapmak mümkün oluyor. Pro6410 kullanıldığında ise, OKI Neon beyaz tonerleri ile,basılan malzeme UV mor ışık altında kontrol edildiğinde parlama özelliğine sahip bulunuyor. Her iki özellik de istenmeyen kopyalamanın tamamıyla önüne geçiyor.
ZARFA DOĞRUDAN BASKI
OKI'nin yenilikçi kreatif teknolojisi ile üretilen, yüksek düzeyde etkili renk kalitesi sunan Pro9541 koyu renk ve şeffaf medyalar üzerinde beyaz zemine renk canlığı sağlayan baskı özelliğinin yanı sıra pencereli, penceresiz zarfa doğrudan baskı yapma, dakikada 50 sayfaya ulaşan yüksek baskı hızı, 1.200 x 1.200dpi'ya kadar yüksek çözünürlük ve 360g/m2'ye kadar kağıda baskı gibi özelliklere sahip bulunuyor. Pro 9541'in transfer medyalar aracılığıyla farklı yüzeylere baskı yapma özelliği de bulunuyor.
OKI Pro6410 ile ise, ultra parlak, göz alıcı floresan renkte tasarımlar yaratmak için farklı yüzeylere baskı olanağı sağlayarak, renk profeyonellerini grafik tasarımındaki standart CMY renk sınırlamalarından kurtarıyor. Koyu veya açık zeminlerde göz kamaştırıcı floresan efektleri üretmeyi kolaylaştırıyor.
Pro6410 NeonColor'un çok yönlülüğü, canlı renk spektrumu sayesinde tekstil ve farklı ürünlerin üzerinde tasarım yapma, kişiselleştirme, ambalaj ve prova baskı alma gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor ve baskı profesyonelleri için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaya olanak sağlıyor. Neon reklerde basılmış afişler, biletler, reklam panoları, satış noktası görselleri enerjik, çarpıcı renkte sonuçlar veriyor.
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