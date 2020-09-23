"Okula Dönemeyiş", Onların İşine Yaradı

Yeni eğitim – öğretim yılına online olarak başlama telaşı ve pandemi vakalarındaki yükseliş modem ve kablosuz ağ genişletici satışlarını artırdı. Growth From Knowledge (GFK) Türkiye Pazar Araştırma Şirketi verilerine göre, teknoloji pazarı geçen yılın aynı dönemine oranla ilk 6 ayda yüzde 17 oranında büyüme kaydederek 34 milyar seviyesine ulaştı. Evden online eğitim ve uzaktan çalışma nedeniyle notebook ve tablet ürünlere olan talepte ise ciddi oranda büyüme gözlemlendi. 2021 yılında da online eğitime devam edilebileceği söylemleri üzerine; Ağustos ayında, geçen yıla kıyasla notebook satışlarında yüzde 100, tablet satışlarında ise yüzde 65, seviyelerinde büyüme gözlendi. Bu harcamalara paralel olarak modem,kablosuz ağ genişletici ve mesh teknolojisi destekli ürünlerin de satışı arttı. Zyxel Kanal Müdürü Tuğba Şişik, birçok ailenin hala yazlıklarında ikamet etmeye devam ettiğini ve öğrencilerin kesintisiz internet ihtiyacı için evdeki internet bağlantısını LTE cihazları ile yedeklediklerini söyledi.
Evde internet altyapısını güçlendirmek gerekiyor
"Eylül ve Ekim ayında da modem ve kablosuz genişleticiler başta olmak üzere LTE cihazlarına yönelik talebin sürmesini bekliyoruz. Evlerden çalışmak zorunda kalan / evden eğitim alan ve altyapısı buna uygun olmayan birçok kişi, ev iletişim altyapısını güçlendirmek için Zyxel'i tercih etti" diyen Şişik sözlerine şöyle devam etti:
"Evlerimizin her odasından yüksek kalitede internet erişimi artık herkesin ortak beklentisi haline geldi. Özellikle evin arka odalarında internetin erişemediği yerlerde yaşanan kopmalar aile bireylerinin ortak problemi oldu. Çok sık karşılaşılan bu soruna çözüm olarak tercih edilen kablosuz ağ genişletici /menzil genişletici çözümler oldukça talep gördü. Her ölçekteki evin tamamını kapsama alanına alma kapasitesine sahip, WiFi Mesh teknolojisini kullanan cihazımız Multy, son dönemde en popüler ürün oldu.
VPN teknolojisine ilgi daha da artacak
Geçtiğimiz sekiz ayın da bir değerlendirmesini yapan Şişik,kurumsal tarafta ise VPN ve güvenlik cihazlarına olan ilgiden memnun olduklarını kaydetti.
"İlk yarıyıl ve Q3'ün ilk ilk 2 ayı Zyxel Networks için oldukça başarılı geçti. Pandemi döneminde hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Bireysel pazarda teknoloji marketlerinin kapatılması bu taraftaki işlerimizi bir nebze sekteye uğratsa da e-ticaret üzerinden yapılan satışlar aradaki açığı kapamamızı sağladı.
Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, karantina döneminde AVM ve bir çok mekanın kapatılması ile birlikte Nisan ayında 2 milyon adet kart, ilk kez internetten ödemelerde kullanılırken; Mart ayı ile birlikte toplam 5 milyon kart internetten ödeme ile tanışmış oldu. Bu gelişmeler ışığında Zyxel ürünlerine de e-ticaret üzerinden çok ciddi bir talep oldu. Özellikle evdeki ağ altyapısını güçlendirmek isteyenler Zyxel'in LTE cihazları, Modem, Router ve Menzil genişleticilerine yoğun talep gösterdiler.
Kurumsal kanalda ise işletmelere esneklik ve maliyet avantajı sağlayan bulut tabanlı ağ çözümümüz Nebula pazardan yoğun talep aldı. Uzaktan yönetim platformumuz Nebula destekli cihazların oldukça ilgi görmesi bizi memnun etti. Evden çalışma sürecinde arızalı veya müdahale edilmesi gereken cihazlara uzaktan erişim sağlayarak yönetmek; bilgi işlem yöneticilerine oldukça kolaylık sağladı. Cihazlarımızın uzaktan erişim kapasitesini geliştirdik, güvenlik çözümlerimize eklediğimiz yeni özeliklerle ile kurumların siber korsanlarla mücadelesine ortak olmaya çalıştık. Zyxel olarak müşterilerimize kolaylık tanımak adına; cihazların desteklediği VPN sayılarını artırdık, bu zorlu süreci kolaylıkla atlamalarını sağlayacak özel indirim ve destekler sunduk. Fiziki olarak müşterilerimizi ziyaret edemesek de bu zor günlerde müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an; 7 /24 bir telefon kadar uzaktaydık. Birçok dijital etkinlik gerçekleştirdik. İş ortaklarımıza özel onlarca webinar düzenledik" şeklinde konuşan Şişik, 2021 yılına ait hedefleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
Dijital dönüşüme liderlik etmeye devam edeceğiz
"Hem bireysel hem de kurumsal segmentte sene başında planladığımız hedeflerimize %100 ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2020 yılını büyüme ile kapatacağımızı umuyoruz. Son altı ayda ürün portföyümüze ve WiFi6 çözüm ailemize yeni cihazlar eklendi. Her şartta en güncel ürün ve çözümleri müşterilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz.
Pandemi bize birçok fırsat sundu. Son sekiz ayda turizm, sağlık ve eğitim sektöründe başarılı kurumsal dönüşüm projelerine imza attık. Birkaç örnek vermek gerekirse Nazilli Devlet Hastanesi, Bilnet Eskişehir Koleji, Panaroma Otel bunlardan sadece bir kaçı. Yılsonuna kadar, üzerinde çalıştığımız ancak ertelenen kurumsal projelerimizi finalize etmeyi ve e-tail cephesindeki büyümeyi fırsata çevirmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı için yol haritamız şimdiden hazır. Hem kurumsal hem de bireysel pazarda önceki yıllarda olduğu sektöre liderlik etmeye devam edeceğiz."
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