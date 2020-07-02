Reklamcılar Facebook'tan Kaçıyor; Facebook'un Reklam Krizi Büyüyor

Pek çok büyük şirket, Facebook'a karşı düzenlenen büyük reklam boykotuna destek veriyor. Peki bu boykot, Facebook'u aslında ne kadar etkiliyor? Kriz, gerçekten göründüğü kadar büyük mü?