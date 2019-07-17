Öldürdüğü Arkadaşının Cesedini Instagram'da Paylaştı
New York'ta 17 yaşındaki kızı öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi, cesedin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı!
New York'ta yaşayan 17 yaşındaki bir kızı öldürdüğünden şüphe edilen bir kişi, kızın kanlı vücudunun görüntülerini Instagram'da, Discord üzerinde ve diğer sitelerde paylaştı.
Instagram, şüphelinin hesabı olduğu düşünülen hesaptan paylaşılan fotoğrafı kaldırdığını söyledi. Şüpheli Brandon Andrew Clark, pazartesi günü ikinci derece cinayet ile suçlandı. Polis, paylaşılan görüntüdeki kızın, kurban Bianca Devins'e ait olduğunu tespit ettiğini söyledi.
Instagram, pazar günü paylaşılan görüntüyü kaldırırken, pazartesi günü şüphelinin Facebook ve Instagram hesabını kapattı vs aynı görüntünün bir daha paylaşılmaması için gerekli önlemi aldı. Facebook'tan bir yetkili, "bu içeriği platformlarımızdan kaldırmak için her türlü önlemi alıyoruz," dedi.
Fotoğrafın paylaşılıp diğer web sitelerine dağılması, sosyal platformların kendi karanlık yüzleriyle mücadelesini tekrar hatırlattı. Mart ayında 51 kişiyi öldüren bir saldırganın bunu Facebook Live üzerinde canlı yayınlaması ve Facebook'un bu görüntüleri yayından kaldırmakta geç kalması (ve dolayısıyla görüntülerin diğer web sitelerine yayılması) yoğun olarak eleştirilmişti.
2013'te ise Güney Florida'da yaşayan ve "Facebook katili" diye tanınan bir kişi, karısını ateş ederek öldürmüş ve kadının cesedinin fotoğrafını Facebook'ta paylaşmıştı. 2016'da ise kız arkadaşını öldürdüğünden şüphelenilen Teksaslı bir kişi, ölen kızın cansız bedeninin fotoğrafını Facebook hesabında paylaşmıştı.
Instagram, Devins'in fotoğrafının kaldırılmadan önce kaç kez görüntülendiğini söylemedi ancak şüpheliyi taklit eden hesapları da kapattığını belirtti. Bunun yanında kullanıcılar fotoğrafı #yesjuliet etiketiyle paylaşmaya çalıştığından, bu etiket de engellendi. Ölü bedenin fotoğrafının paylaşıldığı Discord "sunucusu" da artık dışarıdan erişilebilir durumda değil (Discord sunucusu, Facebook grubuna benzer bir işlev sunuyor).
Utica şehrinden Polis Çavuş Michael Curley'e göre bu tür kişiler, korkunç davranışları yoluyla "ünlü" olmaya çalışıyorlar.
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