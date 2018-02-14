Olimpiyatlara "Kafasız" Robot Damgası!
Robotlar sonunda olimpiyatlar da el atacak gibi görünüyor. İşte bunun ilk örneği!
Şu an sürmekte olan Kış Olimpiyatları, açılış seromonisiyle beraber gündemin en çok konuşulan konuları arasına girmişti ve olimpiyatlar sona erene kadar da böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu defa Güney Kore Pyeongchang bölgesinde oynanan olimpiyat oyunları, önceki dönemlere hiç benzemiyor. Zira bu defa robotlar da olimpiyatlarda kendi kulvarlarını arıyorlar.
Bilim insanları ve teknoloji üreticileri, yapay zeka ve insansı robotlar üzerinde çalışıyor ve bu çalışmalarını farklı alanlarda test ediyor, değerlendiriyor ve insanlarla paylaşıyorlar. Olimpiyatlar da kuşkusuz şu sıra bunu yapmanın en popüler yolu.
Robot Edge isimli robotu olimpiyatlar kapsamında test eden geliştiriciler, yayınladıkları videoda gördüğümüz kadarıyla, ortaya başarılı bir sonuç çıkartmışlar. Ancak robotun görünümü, uzaktan izleyenlere korku verebilir. Zira kayak kostümünü üzerine giydiğinde, Robot Edge'in kafası yok gibi görünüyor. Videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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